Így törölhet adatokat a Google keresőből

Rengeteg információt osztunk meg magunkról napjainkban az online térben, és akkor még nem is beszéltünk a biztonsági résekről, amelyek következtében a hackerek még több adatunkhoz férhetnek hozzá. Bár ez utóbbi leginkább a platformszolgáltatók hatáskörébe tartozik, kétlépcsős azonosítással, összetett jelszóval, és a fontos adatok diszkréten tartásával sokat tehetünk biztonságunk érdekében. Ha viszont mégis van olyan azonosításunkra alkalmas információ (PII), amit szeretnénk, hogy kevesebben tudjanak, már arra is van lehetőségünk, hogy kérelmet nyújtsunk be a Google-nek – írja a SlashGear.

A Google már régóta rendelkezik bizonyos irányelvekkel, amelyek megvédik felhasználóit az esetleges csalásoktól. Az érzékeny PII-k listája eddig viszonylag szűk volt: kormányzati azonosítószámok, számlaszámok, a személyi igazolványok fényképei, aláírások, valamint olyan privát dokumentumok, mint az orvosi feljegyzések. A techcég azonban 2022 áprilisától változott ezen információk körén, így most már a telefonszámunkat, lakcímünket, és akár az e-mail címünket is eltávolíthatjuk a kereső kínálatából.

Emellett a személyazonosságunk ellopásához alkalmas egyéb adatok tiltását is kérhetjük.

A keresőóriás jelenleg a bejelentőprogram bétatesztelését végzi a mobilalkalmazásának új funkciójaként, amely megkönnyíti az Android-felhasználók számára az információk eltávolítására irányuló kérelmek benyújtását, és lehetővé teszi a korábbi kérelmek státuszának megtekintését. A Google szeptember végén egy blogbejegyzés frissítésében jelentette be, hogy a funkciót mostantól a mobilfelhasználók számára is elérhetővé teszi. Hogy elérhető-e már a funkció önnek, négy lépésből ellenőrizheti:

Indítsa el a Google mobilalkalmazást. Koppintson a profil ikonjára az alkalmazás jobb felső sarkában. A megnyíló menüben keresse meg az “Eredmények Önről” menüpontot. Kövesse végig az eszköz által felkínált kéréseket, hogy elbírálhassák a kérelmét.

Az érzékeny személyes adatokat tartalmazó egyes Google-keresési eredmények specifikus eltávolítását is kérheti, amikor azok megjelennek böngészés közben. Ehhez egyszerűen koppintson a kérdéses Google-keresési eredmény melletti három pontot mutató beállítások ikonra. Ekkor megjelenik az “Erről az eredményről” oldal. Ha a Google-fiókja már hozzáfér az új eltávolítási kérelem eszközhöz, akkor az oldal alján egy “Eredmény eltávolítása” opciót kell látnia. Ezt lekattintva hamarosan el is tűnhet a keresés. Ha nem jelenik meg ilyen opció, manuálisan kell kérnie a törlést. Ehhez fel kell keresnie a Google Támogatás webhelyén található hibaelhárítót.

Fontos megjegyezni, hogy a Google csak a keresési találatok korlátozásával segíthet online jelenlétének megtisztításában, közvetlenül nem tudja eltávolítani a webhelyeken megjelenő tartalmakat, illetve magukat a webhelyeket sem tudja bezáratni.

Ennek oka, hogy a Google nem maga az internet, csupán egy, a világhálón megtalálható információkat összegyűjtő és rangsoroló keresők legnépszerűbbike. A Google feladata, hogy összegyűjtse a weboldakat, majd a keresett tartalmat kínáló webhelyekre irányítsa a felhasználókat. A szolgáltató tehát ellenőrizheti, hogy a felhasználókat az adott webhelyre irányítja-e, de magát a webhelyet nem tudja ellenőrizni. Ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy egyesek továbbra is megtalálhatják az Ön adatait az adott weboldalon, ha a Google-tól eltérő keresőmotort, például a Binget használják. Ha pedig elutasítottak egy kérelmet, a szolgáltató azt ajánlja, keresse fel magát a webhely üzemeltetőjét.