Kiakadtak a pornósok az Instagramra

Néhány héttel ezelőtt beszámoltunk róla, hogy az Instagram előzetes jelzés nélkül törölte az egyik legnépszerűbb pornóoldal, a Pornhub fiókját. Az Instagram azóta közölte, hogy a közösségi irányelvek megsértése miatt döntöttek a felfüggesztés mellett, a szexszájt szerint azonban diszkriminatív és átláthatatlan a Meta döntése. Ezért nyílt levelet tettek közzé a médiaóriás vezetőinek, többek közt Mark Zuckerbergnek és Adam Mosseri Instagram-vezetőnek címezve, amelyet 60 népszerű pornós is aláírásával támogatott – írja a TechCrunch.

A felfüggesztés után ugyanis kiderült, hogy a pornóoldal fiókját véglegesen törölték. A miértek azonban kérdésesek. A Pornhub állítása szerint ugyanis mivel a közösségi médium szigorúan tiltja a meztelenséget, nem is tettek közzé ilyen fotókat, vagy videókat. A Variety szerint azonban egy felnőttfilmeseket toborzó videó végleg kicsapta a biztosítékot a platform üzemeltetőinél. A nyílt levél tartalma szerint azonban a diszkrimináció kifejezetten a szexmunkásokra irányult,

az Instagram meggondolatlan és diszkriminatív viselkedése pedig már a független alkotók megélhetését károsítja.

A levél azt is felhozza, hogy míg a hivatalos pornósok bármiféle meztelensége ellen fellépnek, a magasan jegyzett Instagram-felhasználók, például a 330 millió követővel rendelkező Kim Kardashian esetében elmarad ez, amikor a fenekét mutogatta egy posztjában. A portál hozzáteszi, nem csak a pornósokat éri diszkrimináció az oldalon, hanem rúdtáncosokat és sztriptízeseket is – akiket évek óta próbálnak elkergetni a platformról, még akkor is, ha betartják a tartalmi irányelveket.

Ezek az eltérések az MI-alapú moderálásból adódhatnak. De még ha egy fiókot tévesen függesztett is fel egy algoritmus, akkor is kihívást jelentő és hosszadalmas folyamat lehet fellebbezni ezen döntések ellen. A platform szóvivője a TechCrunchnak elmondta: