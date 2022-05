Júniusban jön a 100 wattal tölthető új Honor csúcstelefon

Itthon is kapható a Honor új, 100 ezer alatti telefonja

A Honor még az idei Mobile World Congress során leplezte le a Magic4 Pro csúcstelefont, ami június 7-től itthon is elérhető lesz. A készülék egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 100 wattos vezetékes töltéssel vértezték fel, tehát nulláról maximumra mindössze 30 perc alatt feltölthető a 4600 milliamperórás akkumulátor. A telefon ráadásul már vezeték nélkül is tudja a 100 wattos gyorstöltést, amire azért nem nagyon volt még példa más gyártók esetében.

A Magic4 Pro három kamerával büszkélkedhet a hátlapon: egy 50 megapixeles főegységgel, egy szintén 50 megapixeles, 122 fokos ultraszéles látószögű modullal, illetve egy 64 megapixeles, periszkópos telefotó kamerával, ami 3,5x optikai zoomra, illetve 100x digitális nagyításra képes.

A kijelző 6,81 hüvelykes, LTPO OLED panellel, 1 és 120 Hz között változó képfrissítéssel, hardverként pedig Qulacomm Snapdragon 8 Gen 1 csúcsprocesszor, 8 GB RAM és 256 GB háttértár várja a felhasználókat. Védelem tekintetében a Magic4 Pro iP68 szabvány szerinti por- és cseppállósággal rendelkezik, illetve adott az Android 12 operációs rendszer, Magic UI 6.0 kezelőfelület és Google szolgáltatások (Google Mobile Services, Play Áruház stb.) társaságában.

A Magic4 Pro igazi csúcstelefon, ennek megfelelően alakul az ára is: itthon 469 990 forint, viszont aki június 6-ig előrendeli a készüléket, az ajándék gyanánt megkapja a telefon mellé a frissen bejelentett Honor Watch GS 3 okosórát is. Hogy a készülék mennyire éri meg az érte kért összeget, arról hamarosan bővebben is beszámolunk egy részletes telefonteszt keretében.