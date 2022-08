Itt a gamer tablet, ami ultra fokozaton is szépen futtatja az új játékokat

Elsőre mi is meglepődve méregettük a Microsoft Surface Pro eszközöket idéző gépet, de a tesztidőszak végére kiderült, hogy nem lehetetlen komoly gamingre alkalmas táblagépet gyártani. Az persze más kérdés, hogy játszani jó eséllyel tablet módban fognak a legkevesebben. De mielőtt erre kitérnénk, nézzük meg pontosan, miről is beszélünk.

Asus ROG Flow Z13

Tesztalanyunk lényegében egy 1,18 kg-os, 13 hüvelykes táblagép, amihez mágnesesen csatlakozik egy magyar gombkiosztású (!) billentyűzet, ami trackpadet is tartalmaz, a kijelző pedig egy akár 170 fokig kihajtható lábbal állítható fel bármilyen sík felületre. Ez a forma a Microsoft Surface sorozatnál már bevált, most is tökéletesen megállja a helyét, és az említett gépekhez hasonlóan itt is kétféle pozíció beállítására van lehetőség. Egyrészt teljesen hozzásimulhat az asztal lapjához, másrészt az extra mágneseknek köszönhetően némileg megdöntve is használható – véleményünk szerint az utóbbi biztosítja az optimális használatot.

Republic of Gamers termékről lévén szó, az Asus azért szépen megcukrozta a dizájnt: a klaviatúra és a hátlap is RGB fényeket kapott.

A gépet fekvő módban kézbe fogva jobb oldalt találjuk a Windows Hello kompatibilis ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsoló gombot, alatta pedig a hangerőszabályzót. Erre az oldalra került továbbá az eszköz egyetlen USB-A portja, a fejhallgató csatlakozója, a kihajtható láb alatt pedig még egy microSD foglalatnak is jutott hely. Ide került továbbá egy csavarral rögzített fedél, ami alatt az SSD bővítéshez szükséges foglalatot találjuk. Az ellenkező oldalra került a töltést is biztosító USB-C port, a ROG feliratú gumivédő alatt pedig a tavaly debütált ROG XG Mobile interfész kapott helyet, amivel külső videókártya kapcsolható a géphez – erre még külön kitérünk.

A dizájnos hátlapon kapunk egy, a tableteknél megszokott plusz kamerát (van egy a kijelző felett is), továbbá egy RGB-ledekkel megspékelt kis ablakon bepillantást nyerhetünk a gép belsejébe. A felső élen pedig két szellőzőnyílás fogja közre a Republic of Gamers feliratot: játék vagy komolyabb erőforrást igénylő feladatok közben itt távozik a meleg levegő. Itt megjegyzendő, hogy ennek ellenére komolyabb használat közben azért a hátsó burkolat is rendesen felmelegedik.

A billentyűzet használata meglepően kényelmes, főleg ahhoz képest, hogy milyen vékony kivitelről beszélünk. A kéztámasz puha borítását pedig más hordozható gépeknél is meg tudnánk szokni. A gombok alatt a trackpad kiváló minőségű üvegből készült, és bár játszani biztos nem ezzel fogunk, de minden más esetben hibátlanul kielégíti a felmerülő igényeket.

Meglepően sokoldalú

A ROG Flow Z13 azért nagyon izgalmas termék, mert a teszt előtt mi magunk sem gondoltuk volna, hogy minden felhasználási formában kényelmes használatot biztosít. A billentyűzet nélküli kivitel ugyan kicsit vastag böngészéshez, olvasni, esetleg videót nézni, de zavarónak nem neveznénk, ráadásul silent módra állítva a tablet nem is melegszik túlzottan a kezünkben. Egy asztalhoz ülve, csatlakoztatott klaviatúrával egy tökéletes, 13 hüvelykes laptopot kapunk, kellemes gépelési érzettel, így boldogan válaszolhatunk az összes levelünkre egy kávézóból.

Egyedül üzemidőben lehetne acélosabb a gép, bár a hardver miatt érthető a mindössze 5–6 órás általános használatot (internetezés, szövegszerkesztés) biztosító üzemidő. Hálózatra kötve, egeret/kontrollert csatlakoztatva, a szabadjára engedett Intel i9-12900H-s processzorral és Nvidia RTX 3050 Ti videókártyával pedig egy kompakt játékgép kerül a kezeink közé.

A Flow Z13 egy 120 Hz-re képes Full HD kijelzőt kapott, így a játékokat is ezen teszteltük, de az USB-C porton keresztül külső monitor is csatlakoztatható a géphez. Ha pedig az RTX 3050 Ti teljesítmény nem lenne elég, vagy egy év múltával fejlesztenénk a gépet, akkor jöhet a gép oldalára csatlakoztatható XG Mobile külső videókártya, amiből jelenleg mobil RTX 3070-es vagy 3080-as verzió érthető el. A dizájnban a többi ROG eszközhöz illeszkedő kiegészítő ráadásul nemcsak extra grafikai képességekkel ruházza fel a gépet, de egyben dokkolóként is szolgál. Csatlakoztatva tölti a táblagépünket, illetve kapunk négy USB-A, egy HDMI és egy DisplayPort csatlakozót, amivel azonnal teljes értékű géppé avanzsál a hordozható kivitel.

Nálunk az RTX 3070 (8 GB) videókártyával szerelt XD Mobile járt, de persze e nélkül is leteszteltük, hogy mire képes az Asus gamer táblagépe. Továbbra is igaz, hogy az Nvidia RTX Ray Tracing használata igencsak erőforrás-igényes, így meg kell gondolnunk a használatát.

Az F1 2022-ben a beépített 3050 Ti-vel High beállításon, RTX nélkül a játék 60–70 fps között teljesített, ami egy ekkora géptől megfelelő teljesítmény. Ha csatlakoztattuk a külső videókártyát, akkor ugyanezt az értéket már Ultra High beállításon és RTX-el tudta a gép, RTX nélkül pedig 150-re ugrott az fps érték. A híresen gépigényes Microsoft Flight Simulator 3050 Ti-on High beállításon 25–30 fps körül futott, míg a külső videókártyával még Ultra beállítások mellett is összejött az 50 fps, az eggyel gyengébb High End beállításon pedig összejött a 60 fps, ami bőven jónak mondható. A Cyberpunk 2077 High beállításokon szintén 30 fps körül mozgott a belső 3050 Ti videókártyával, de ha Ultrán szeretnénk RTX-szel játszani, akkor már szükségünk lesz a külső erőforrásra.

A Far Cry 6 benchmarkja szerint a 3050 Ti átlag 50 fps-t képes kihozni a játékból Ultra beállítások mellett, míg a csatlakoztatott 3070-nel már a jóval barátságosabb 93 fps volt az átlag eredmény.

Játék közben Turbo fokozaton persze hangosabb a gép hűtése, mint például böngészés vagy szövegszerkesztés közben – amiben nincs semmi meglepő –, de a hangerő és a frekvencia egyáltalán nem elviselhetetlen. És ha már hangok, akkor érdemes megemlíteni, hogy a ROG Flow Z13 a méretéhez képest meglepően jó minőségű és teljesítményű hangszórókat kapott. Ha mást nem zavarunk vele, akkor a tablet remekül használható játékra fejhallgató nélkül is.

Működőképes hibrid

Az Asus ROG Flow Z13 már önmagában is egy játékképes eszköz, ami kiegészül a „tabletség” biztosította extrákkal, ráadásul az XG Mobile-nak hála adott a bővítési lehetőség, ha szükség lenne a nagyobb teljesítményre. A magunk részéről nagyon bízunk benne, hogy a gyártó a jövőben sem változtat a speciális csatlakozón, így akár a következő generációs videókártyák is szóba jöhetnek kiegészítésként, ha az RTX 3050 Ti ereje már kevésnek bizonyulna számunkra.

Mindez persze nem egy olcsó csomag, a tesztalanyunk önmagában 800 ezer forint körül mozog, a külső VGA-val pedig egymillió felé szalad az összeg, de egyrészt az innovációnak mindig ára van, másrészt ezért a pénzért tényleg egy olyan hibridet kapunk, ami használható táblagépként, mobil munkaállomásként és a legújabb AAA-kategóriás játékok futtatására képes gamer erőműként is.

Végezetül azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt a fajta bővíthetőséget az Asus nemcsak a Flow Z13 esetén biztosítja a felhasználóknak. Az XG Mobile például összeköthető a ROG Flow X16 gamer laptoppal is, aminek 16 hüvelykes, 360 fokban forgatható érintésérzékeny 2K-s kijelzője van, Ryzen 9 6900HS processzorral, RTX 3070 Ti videókártyával és 32 GB RAM-mal.

Ha tehát valakinek fontos a hordozhatóság, a még jobb teljesítmény, de egyáltalán nem vágyik tablet kivitelre, annak adott a klasszikusabbnak mondható kivitel, ami szintén tud ügyes trükköket, nem mellesleg a jövőben szintén turbózható a teljesítménye a külső kiegészítővel.