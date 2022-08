A prémium laptopok kategóriáját hódítaná meg az új Huawei Matebook X Pro

A prémium kategóriás laptopok szegmense egyre zsúfoltabb, gyakorlatilag minden gyártó szeretne magának valamekkora szeletet a kicsi, elegáns, ugyanakkor kellően erős hardverrel szerelt, és éppen ezért elég drága gépek tortájából. A buliból a hordozható gépek frontján is terjeszkedő Huawei sem akar kimaradni, legújabb üdvöskéjük a 2022-es MateBook X Pro, ami ugyan fejlődött a tavalyi modellhez képest, de még így is akadnak hiányosságai.

Mióta az Egyesült Államok szankciói csúnyán keresztbe tettek a Huawei mobilüzletágának, a kínai cég igyekszik más területeken erősíteni a jelenlétét, így rendszeresen jelentkeznek újabb és újabb, Windows operációs rendszert futtató laptopokkal. Hazánkban idén augusztusban debütált a MateBook D 16, illetve tesztalanyunk, a prémium kategóriát viselő MateBook X Pro termékcsalád legújabb, 2022-es modellje, abból is a Premium Edition (hazánkban csak ez a változat lesz elérhető), amiben többek között már az Intel 12. generációs processzora kapott helyet.

MateBook X Pro (2022)

A Huawei már az okostelefonjainál megmutatta, hogy komoly figyelmet fordítanak a dizájnra és az összeszerelésre, és ehhez a jó szokásukhoz a hordozható számítógépek esetében is ragaszkodnak. A magnézium fémház mindössze 310 mm széles, 221 mm mély, és a legvastagabb pontján sem több 15,6 mm-nél, amihez 1,26 kg-os súly társul. Külön öröm, hogy a burkolat különleges kezelést kapott, a felülete így matt hatású, az érintése pedig kifejezetten kellemes hatást kelt, és nem elhanyagolható pozitívum, hogy sok konkurenstől eltérően az ujjlenyomatokat sem gyűjti. Mindezen specifikációknak hála a gép nemcsak jól néz ki, de összecsukva kevés helyet foglal, ideális, ha valaki folyton utaztatja a gépét a munka vagy az iskola miatt.

A letisztultság viszont nemcsak a dizájnt jellemzi:

a portoknál is tetten érhető, ugyanis a szép lassan kiöregedő USB-A csatlakozókat ezúttal már teljesen mellőzte a gyártó. Ehelyett két USB-C (jobb oldal), két Thunderbolt 4 és egy 3,5 mm-es, a fülest és a fejhallgatót is kezelő jack port várja a felhasználókat. Sajnos, kártyaolvasónak nem jutott hely a gép élein, ami a tartalomgyártóknak lehet fájó hiányosság.

Cserébe kapunk egy 14,2 hüvelykes képernyőt, 92,5 százalékos kijelző-test aránnyal, tehát a kávák rendkívül vékonyak, viszont a Huawei még ennek ellenére is képes volt egy webkamerát a felső keretbe zsúfolni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyártó végre belátta: a korábbi, extra billentyűbe rejtett, alulról felfelé néző kamera (ami gépeléskor mindig kitakarta az embert) elég nagy tévedés volt. Üröm az örömben, hogy a minőséget illetően egyáltalán nem történt előrelépés, továbbra is egy 720p felbontású egységet kapunk, ami 2022-ben, a home office korában, egy Pro taggal ellátott gép esetében elég karcsúnak hat. Még úgy is, hogy vannak olyan, beépített szoftveres extrák, mint a szépítő effekt, a testre szabható háttér, illetve a szem- és mozgáskövetés.

Mindezt némileg ellensúlyozza, hogy audio fronton elég jól teljesít a gép. Kapunk hat hangszórót (ebből kettő mélysugárzó), amik az átlagnál tényleg sokkal jobban szólnak, illetve négy beépített mikrofont, amik a szoftveres zajszűrésnek hála nagyszerűen tompítják a külvilágot. Így a távmunka/távokatás minden ide kapcsolódó igényét maradéktalanul kielégítik.

Sajnos OLED panel nem jár a gép mellé, be kell érnünk a hagyományos, folyadékkristályos (LCD) megoldással, de abból legalább a felső kategóriát kapjuk. A 3:2-es képarányú, maximum 3120×2080 pixel felbontású kijelző munkára tökéletes, kíméli a szemet (külön bekapcsolható 90 Hz-es képfrissítéssel is használható), akár 500 nit fényerőre is képes, nem mellesleg érintésérzékeny. A magam részéről egy nem tabletté hajtogatható eszköz esetén sok hasznát nem szoktam venni ezen lehetőségnek, de nem vagyunk egyformák, biztos rengetegen akadnak, akik szeretik a kijelzőt nyomogatva elvégezni az egyes feladataikat – nekik lesz jó hír, hogy a panel ezen funkciója szintén hibátlanul működik, a teszt során egyszer sem volt gondom vele.

Szintén pozitívum, hogy a kellemes érintésű, 1,5 mm utat bejáró gombokkal szerelt klaviatúra itthon magyar kiosztással is elérhető lesz. Nem elhanyagolható továbbá, hogy a bekapcsoló gomb Windows Hello kompatibilis ujjlenyomat-olvasó is egyben, illetve itt érdemes megjegyezni, hogy a kamera szintén együttműködik a Windows beépített védelmi szolgáltatásával, magyarán

a zárolt képernyő akár arcfelismeréssel is feloldható.

Szintén piros pont jár a touchpadért, ami nemcsak kellően nagy (lenyúlik egészen a gép pereméig), de érzékenységre és kezelhetőségre az egyik legjobb, amivel mostanában Windowst futtató laptopon találkoztunk. Az már csak bónusz, hogy nyolc egyedi gesztust is felismer, amikkel olyan feladatok oldhatók meg villámgyorsan, mint például screenshot-készítés, a hangerő vagy éppen a fényerő állítása. Ezeket persze meg is kell tanulni/szokni, de pár nap után ugyanolyan természetessé válhat a használatuk, mint a görgetés vagy a nagyítás az érintő felület segítségével.

Erős, de lehetne erősebb

Hardver szempontjából az egyik szemem sír, a másik nevet. Ami örömteli, hogy ez a MateBook X Pro már tizenkettedik generációs Intel processzort tartalmaz, egy i7-1260P duruzsol benne. Ehhez jön még 16 GB LPDDR5 memória, illetve választástól függően 512 GB vagy 1 TB SSD. Ez nem egy rossz összeállítás, de az összképet némileg beárnyékolja, hogy ezek mellé csak egy Iris X integrált grafikus chipet kapunk, ami sokak kedvét elveheti ettől a géptől. Irodai munkára, hétköznapi feladatokra ez a hardver több, mint elég, sőt hosszú évekre elég lehet.

Emellett akár még komolyabb, kép- és videószerkesztést magába foglaló munkákra is használható, ugyanakkor itt azért már hiányozni fog a dedikált grafikus kártya, ami nélkül például a renderelés jóval tovább tart, mint egy normális videókártyával megtámogatott laptop esetében.

És ezen az sem feltétlenül segít, hogy a gép átkapcsolható teljesítmény módba, amivel akár 30 wattos extra termikus tervezési teljesítmény (TDP) is elérhető. Videószerkesztéshez, AAA-kategóriás játékok futtatásához ez is kevés, pedig egy Pro masinától manapság ezt már elvárná az ember. Mindezt tetézi, hogy a teljesítmény mód csak úgy aktiválható, ha a gépet hálózatra kötjük.

És ezen a ponton érdemes kitérni a 60 wattos akkumulátorra is, amivel a gép normál használat mellett épp kibírja egy 8 órás munkanap végéig, ami – figyelembe véve az ennél jóval többre képes konkurenseket – megint csak olyan terület, amin lenne még mit javítani a Huawei-nek. Az persze pozitív, hogy emellé 90 wattos gyorstöltés jár, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy nulláról nagyjából fél óra alatt 60 százalékra tölthető a rendelkezésünkre álló telep.

Érdemes még megemlíteni, hogy a gép tudja a Bluetooth 5.2-t, adott a Wi-Fi 6E (2,4, 5 és 6 GHz), a touchpad alatt pedig ott az NFC, amivel pillanatok alatt összeköthetők a géppel a kompatibilis Huawei-telefonok. Adott továbbá a gyártó egyes készülékeinek összekapcsolását és kezelését megkönnyítő Super Device funkció, ami egy tényleg jól működő, a megosztást és a tartalomtovábbítást gyerekjátékká tévő szoftveres megoldás, ugyanakkor olyan kevés készüléket érint, hogy hazánkban csak a vásárlók egy nagyon szűk rétege fogja valódi hasznát venni.

Erős konkurencia

A Huawei Matebook X Pro mutatós és alapvetően jól felszerelt gép, de ahogy arra igyekeztünk rávilágítani, akadnak hiányosságai, amik a 799 990 forintos ajánlott fogyasztói ára fényében azért már elég komoly kompromisszumnak tűnnek. Ennyi pénzért már komolyabb hardverrel szerelt, de vékony gamer gép is szerezhető, sőt, az ultrabook kategóriában is komoly konkurenciával kell szembe néznie a Huawei-nek. Példának okáért ott a lényegesen sokoldalúbb, akár dedikált kártyával is megvásárolható Surface Laptop Studio, korábbról pedig a Dell XPS 13 is szóba jöhet.

És azt sem szabad elfelejteni, hogy ennyi pénzért már sokkal jobb teljesítmény nyújtó M2 chipes Macbook Air is beszerezhető, 300 ezerrel olcsóbban pedig ott a kategória talán még mindig legjobb választása, az M1-es processzorral szerelt kistestvér – már persze ha valakit nem zavar, hogy hátra kell hagynia a Windowst, és át kell állnia MacOS-re.