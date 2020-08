Ebben a játékban bárki repkedhet utasszállítóval Budapest felett

Tizennégy évet vártunk, hogy ismét felzúgjanak a virtuális hajtóművek a Microsoftnál. A repülés megszállottjainak ugyan a Flight Simulatoron túl is volt azért alternatíva, de olyan, széles körben elterjedt és a kevésbé profikat, illetve a kevésbé elkötelezetteket is megszólító szimulátor nem nagyon. És pont ez adja a széria frissen megjelent részének egyik legnagyobb varázsát: a jól skálázható beállításainak köszönhetően az átlag szimulátoroknál jóval szélesebb réteget tud megszólítani, illetve az sem elhanyagolható, hogy az Xbox Game Pass szolgáltatásnak hála most rendkívül olcsón ki is próbálható.

A közel 100 GB letöltését és az első indítást követően a Microsoft Flight Simulator rögtön azzal a kérdéssel fogadja az embert, hogy mivel szeretné irányítani a játékot, illetve, hogy mennyire szeretne elmélyedni a kezelés részleteiben. És ezzel máris elérkeztünk a játék egyik legnagyobb előnyéhez: a program nagyszerűen alkalmazkodik a felhasználó lehetőségeihez és igényeihez.

Próbálkozhatunk billentyűzettel és egérrel, de az Xbox (vagy azzal megegyező képességű) kontroller esetén is egy nagyon okosan kitalált irányítási struktúrát kapunk, a profik és az elhivatottak pedig akár egy teljes pilótafülkét is építhetnek a szobájukba a lehető leghitelesebb szimulációhoz.

Kigurulunk

Mi a kontroller/billentyűzet/egér kombót választottuk, és bár alapvetően elégedettek voltunk az eredménnyel, azért nem állítjuk, hogy alkalmanként ne hiányzott volna egy harmadik kéz az irányításhoz. A kontrollerről szinte minden vezérelhető, emellé csak pár gombkombinációt kell megjegyezni, ezért nem árt, ha kartávolságon belül tartjuk a klaviatúrát és az egeret. A kontroller érzékenységét pedig érdemes 10-15 százalékkal visszább venni az alapbeállításokhoz képest, így a gépek kezelése kényelmesebbé válik.

Indítás után melegen ajánlott az oktatómóddal kezdeni az ismerkedést: ennek keretében nagyjából másfél óra alatt, nyolc leckén keresztül sajátíthatók el a repülés alapjai, méghozzá egy Cessna 152 kisgép segítségével. Külön leckét kaptak az alapbeállítások, a felszállás, a síkban repülés, a leszállás és a tereptárgyak alapján történő navigáció. Ezekből a jó minőségű és érdekes oktató feladatokból a fejlesztők ráadásul simán készíthettek volna többet, mondjuk olyanokat, amik a jóval nagyobb repülők rendszereit és irányítását (gondolunk itt például az autópilóták beállításaira) tanítják meg a lelkes amatőröknek.

Az oktatást letudva két küldetéscsomag várja a pilótákat: leszállással kapcsolatos kihívások, illetve bozótrepülések. Előbbiben eltérő gépeket kell változatos földrajzi és időjárási viszonyok között földre tenni, utóbbiban pedig egy kisgéppel tehetők meg viszonylag nagy távolságok, több leszállással, lehetőség szerint GPS nélkül. Gyakorlásnak mind a kettő kiváló, a másodikból mi a Balkánon átvezető, Rijekától Santoriniig tartó 16 állomásos túra egy részét teljesítettük, közel négy órát töltve a levegőben.

A teljes út közel 9 óra egy Cessna 172 Skyhawk típusú géppel.

A küldetéscsomagok teljesítését követően játékostól függően két állapot várható: a hatalmas szabadság érzete vagy a teljes magunkra hagyatottságot. A program a kevéske feladat teljesítése után teljesen a mi kezünkbe adja a botkormányt, kinyithatjuk a világtérképet, bejelölhetünk az indulási, érkezési és az esetleges érintőpontokat, aztán irány az ég. A szimulátorok így szoktak működni, nincs is ezzel semmi baj, de ahogy oktatásból lehetett volna több, úgy tapasztalatlan játékosként az extra feladatból is szívesen láttunk volna nagyobb mennyiséget. Például létező sétarepülős útvonalakat vagy akár utasszállító járatokat. A moddereknek hála a jövőben biztos lesz rengeteg ilyen jellegű kiegészítés a játékhoz, de ezen a téren azért maguk a játék fejlesztői is kicsit jobban megerőltethették volna magukat.

Aki többet fizet, többet kap

Azzal amúgy érdemes tisztában lenni, hogy a játék tartalma annak függvényében változik, hogy melyik verziót vásároljuk meg. A 24 ezerért kínált Standard Edition 20 részletesen kidolgozott repülőgépet tartalmaz egyedi repülési modellekkel és 30 jó minőségű reptérrel, a 30 ezer forintos Deluxe Edition ehhez ad még hozzá 5 repülőt és 5 repteret, míg a horribilis árú, 40 ezres Premium Deluxe Edition tartalmazza az előbbi 10 extrát, és még azon felül 10 újabb gépet és 10 repteret.

Félreértés ne essék, a játékhoz nemcsak 45 reptér készült el, összesen 37 ezer található a programban, köztük Magyarországról Ferihegy, Debrecen vagy Tököl, de olyan apró, beton nélküli le- és felszállóhelyek is, mint Urhida vagy Zalacsány – amiknek a létezéséről még csak nem is tudtunk. A jó minőségű (vagy ahogy a hivatalos oldal írja: kézműves módszerekkel kidolgozott) reptereken viszont sokkal részletesebbek az épületek, és minden megfelel a valóságnak, szóval ezekre a helyekre (pl. Heathrow, San Francisco International Airport) mindenképpen érdemes ellátogatni a vásárlást követően.

A kidolgozott reptereken nemcsak a látvány szebb, de akár dugóba is keveredhetünk: a játék megkérdezi, szeretnénk-e látni a többi felhasználót, így kialakulhat olyan helyzet, mint a valóságban, hogy sorban állunk a felszálláshoz. Emellett a játék – ha úgy akarjuk – valós időjárási adatokkal dolgozik: ha odakint esik az eső, és mi Ferihegyről szállunk fel, akkor jó eséllyel a játékban is számolnunk kell a csapadékkal. Amerikában jelenleg sokan például azzal szórakoznak, hogy a Laura hurrikánba repkednek bele.

Just flew through the outer edge of Hurricane Laura in #MicrosoftFlightSimulator pic.twitter.com/XeyneNTVk4 — Technically Alex ✊🏿🏳️‍🌈 (@TechnicalDIY) August 27, 2020

Miénk a világ, indulhat a városnézés

Ha valaki mindig is szerett volna eljutni Dubajba, és felülről megnézni a mesterséges Pálma-szigetet, annak most itt a lehetőség. De át lehet repülni Észek-Koreába, és körözhetünk Csernobil felett. A játékban az egész világ megtalálható, de az, hogy mennyi épület van teljesen kidolgozva, és mennyi készült műholdas képek alapján, elég változó. Szerencsére a kidolgozott látványosságokat a térkép külön jelzi, és még útvonalpontot is be lehet állítani rájuk, ha egy repülőből szeretnénk gyönyörködni bennük.

Akik itthon megvásárolják a játékot, biztos nem hagyják ki a lehetőséget, hogy kisgéppel vagy utasszállítóval repüljenek Budapest felett, és ez alól mi sem vagyunk kivételek. A főváros kidolgozottsága mondjuk elég felemás: a Parlament gyönyörű, a többi nevezetes épületünk viszont műhold képekből készült, így elég elnagyoltak, és a hídjaink sem úgy jelennek meg, mint a valóságban.

Persze még ilyen megjelenítés mellett is hatalmas buli felszállni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, szépen áthúzni a Duna felett, majd a saját otthonunkat útba ejtve visszatérni az ismerős kiindulópontra. Főleg a koronavírus miatti nehezített utazási körülmények között jó program így világot látni, és még csak nem is kell egyedül lennünk, hiszen egy barátunkkal, akinek szintén megvan a játék, a feladatokat megosztva is lehet repkedni, akár egy transzatlanti járaton is.

Nem kell egy vagyont fizetni érte

Ahogy írtuk, az alapjáték 20 ezer forint, de aki csak ismerkedni szeretne a Microsoft Flight Simulatorral, annak egyáltalán nem kell ennyit kicsengetnie. Már a Windows 10-et futtató számítógépeken is elérhető az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatás, élő előfizetéssel az új szimulátor is letölthető, játszható – nemcsak egy demó, hanem a teljes játék. A kezdő hónap most csak 300 forint, ezt követően pedig 1400-ra ugrik a havidíj, amiért cserébe nemcsak a repülős program érhető el, de minimum száz másik videójáték is. A lényeg viszont az, hogy most viszonylag baráti összegért bárki egy hónapon keresztül nyúzhatja a maga nemében azért abszolút egyedülálló programot.

Aki szereti a szimulátorokat, annak az új Flight Simulator kötelező,

de igazából pár órára bárkinek jó szórakozás lehet, ha csak egy kicsit is érdeklődik a repülés iránt – egy hónapra tényleg érdemes kifizetni érte az Xbox Game Passt. Fontos továbbá, hogy a korábbi részeknek is nagy erőssége volt a modder közösség, akik új repülők, festések és egyéb kiegészítések ezreit alkották meg, a mostani verzióban pedig már egy nekik készült áruház is található, így kíváncsian várjuk, hogy a rajongók milyen újdonságokkal fogják bővíteni az alapjátékot az elkövetkezendő hónapokban és években.

Szerző: Csanádi Márton