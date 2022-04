Új végítélet-repülőt építenek Amerikában

A Lockheed Martin lerántotta a leplet az Egyesült Államok új „végítélet-repülőjéről”, az EC-130J-ről – írja az Interesting Engineering a The Drive-ra hivatkozva. A gép koncepcióját a Navy League által szervezett haditechnikai kiállításon mutatták be Washingtonban, a modell a C-130J átalakított változata.

A végítélet-repülők célja, hogy egy esetleges nukleáris csapás esetén is biztonságos katonai központként működjenek.

Az amerikai légierő által jelenleg használt modell a Boeing E-4B. A haditengerészetnek is van hasonló programja, ez a TACAMO, amelyhez 16 darab Boeing’s E-6B Mercury tartozik. A típus 1989 óta üzemel, egy ideje pedig fontolgatják a cseréjét.

A „Hercules” EC-130J kiválasztása azt jelenti, hogy az amerikai haditengerészet visszatért a hidegháborús gyökerekhez, a gép korábbi változatát, a EC-130Q-t ugyanis ekkor már használták. A Lockheed Martin egyelőre csak egy látványtervet mutatott be. Már a képeken is látható, hogy a műholdas kommunikációs berendezések a szárnyvégeken, a géptörzs hátsó részén, illetve a futómű burkolatán kapnak majd helyet. A Raytheon Technologies vállalat alá tartozó Collins Aerospace azt is bejelentette, hogy ők készítik majd a TACAMO-ban használt C-130J nagyon alacsony frekvenciájú eszközeit.

A haditengerészet szóvivője szerint hazai készítésű repülőt akartak a misszióhoz. A mozgékony gép négy hajtóművével megfelel a követelményeknek, a repülő akkor is képes folytatni útját, ha csak az egyik hajtóműve működik. A modell tesztelése 2026-ban kezdődhet meg.

(Kiemelt képünkön egy C-130J látható. Ezt a típust fogják úgy módosítani, hogy megfeleljen a TACAMO számára.)