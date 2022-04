Ennél a programozóiskolánál te dönthetsz, hol akarsz dolgozni

Előny is kovácsolható a járványból, ha karrierváltáson gondolkodik

Kibővítette állásgaranciáját a Codecool: mostantól a végzős diákok választhatják ki, hol dolgoznának. A frissen jelentkezők nemcsak arról dönthetnek, hogy online, vagy oktatótermi képzésben vesznek részt, de arról is, hogy a kurzus elvégzése után Magyarországon belül hol szeretnének dolgozni. Így adott a lehetőség a lakóhely-változtatás nélküli karrierváltásra.

A Codecoolnál az elmúlt hónapokban a fő célunk az volt, hogy a végzőseinket foglalkoztató partneri kör bővítésével minél nagyobb lefedettséget építsünk ki

– mondja Boda József, társalapító-ügyvezető. „Céges partnereink száma már meghaladja a 300-at, így megnyílt a lehetőség arra, hogy Magyarország újabb nagyvárosainak térségeiben is magabiztosan ajánlhassuk azt, hogy helyben juttatjuk biztos álláshoz az ott élőket.”

Az áprilistól induló kurzusok esetében Budapest után már Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr lakói, és ezeknek a városoknak az agglomerációjában élők választhatják helyben is az állásgaranciát a full stack programozói kurzushoz.

Az iskola partnerei részben közvetlenül az informatikából kikerülő globális nagyvállalatok vagy helyi szoftvercégek, startupok, illetve az informatikára nagy mértékben támaszkodó egyéb iparágak képviselői, a járműipartól a logisztikán át egészen a bankszektorig.

Ennek szellemében a képzés online is elvégezhető, így a tanulók erre az időszakra is mentesülnek az utazás, a költözés, vagy éppen az esetleges albérleti költségek terheitől. Az elmúlt két év folyamán a Codecool már megteremtette a távoktatás lehetőségét, így akár az online forma, akár a budapesti oktatóközpont is választható a képzés helyszínének.