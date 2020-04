Előny is kovácsolható a járványból, ha karrierváltáson gondolkodik

Számos neten fellelhető ingyenes kurzus bátorítja az otthon ülőket, hogy ismerkedjenek a programozással, sokaknál pedig azért merül fel az új szakma elsajátítása, mert a járvány idején elveszítették megélhetésüket. Utóbbi helyzetben különösen nehéz a tanulás, ezért kapcsán az állam is támogatni kezdi az átképzéseket, amitől újabb lendületet kaphat a karrierváltókra célzott programozóiskolák piaca.

Koronavírus: két budapesti idősotthon lakói között van már halálos áldozat is

Egy hónapja, hogy a kormány veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt: aki teheti, otthonról dolgozik, sokak számára ezzel felszabadul némi idő, ami normális esetben közlekedéssel, kulturális, kültéri programokkal vagy találkozókkal telne. A közösségi oldalakon is látni, hogy az eddig ismeretlen helyzetben sokan próbálják új ingerekkel lekötni magukat, kihasználni a lehetőségeiket. Az egyik ilyen népszerű tevékenység az online tanulás, amihez ingyenes kurzusok adnak segítséget többek közt a Coursera-n, vagy a SkillShare-en.

A neten rendre belebotlani a programozáshoz kedvet adó rövidebb ingyenes kurzusokba, akár magyar nyelven is.

A programozás elsajátítását szolgáló szuperintenzív képzéseket, úgynevezett bootcampeket tartó Green Fox Academy március végén például ingyenes tanfolyamot indított azoknak, akik tanulással töltenék a koronavírus miatt felszabadult idejüket, és szívesen elkészítenék első webalkalmazásukat. A háromhetes képzésre azokat is várják, akik belekóstolnának a tech világába, vagy karrierváltáson gondolkodnak, de előbb kipróbálnák, mennyire működik számukra egy átfogóbb bootcampképzés.

Sokak számára a programozás különösen ijesztő dolognak tűnik, holott lehet, hogy a képességeket szorgalommal és elhivatottsággal kiegészítve el lehet indulni a szakma felé, a járvány alatt pedig ehhez plusz lökést is kaphatnak az érdeklődők.

Pincérből és lovastúra-vezetőből is lett már programozó

Az egyik leggyakoribb félelem, hogy nem vagyunk eléggé „matekos agyúak”, és lekéstünk már arról, hogy egyetemi képzés keretén belül sajátítsuk el a kódolást. Ám ekkor sincs minden veszve, erre számos példát lehet látni, mondják a kódolóiskolák.

Nagyon sokféle háttérrel érkeznek hozzánk: pincér, rendezvényszervező, énektanár, idegenvezető, közgazdász, újságíró, fizikai munkás és jogász is volt már a hallgatóink között, sőt egy egész extrém példa, izlandi lovastúra-vezető is.

– mesélte a 24.hu-nak Bárdos Kristóf, a Green Fox Academy társalapítója, aki szerint ahhoz, hogy valakiből jó programozó váljon, logikai készségre valóban szükség van, de nem kell matekzseninek lenni.

„Ami ezen kívül még fontos, a jó angoltudás és az erős motiváció és elkötelezettség. Egyáltalán nem könnyű ez az út, az nem elég motiváció, ha valaki sokat szeretne keresni. Ha azonban valaki akar és tud is folyamatosan fejlődni, új dolgokat tanulni, az jó belépő lehet” – fejtette ki a szakember.

A Codecool alapító-ügyvezetője, Boda József elmondása szerint ők sem a matektudás szerint szűrik a jelentkezőket. A cégek is elsősorban felkészültséget, rátermettséget, gyakorlatot, megközelítési módot tesztelnek a felvételiztetés folyamán. A modern személyzeti politika jó ideje szakított azzal a hagyománnyal, hogy végzettséget igazoló papírok alapján toborozzon.

Aki kódokkal foglalkozik, az egyszerre kell legyen szervezett, szabálykövető, logikusan gondolkodni képes, meghatározott műveleteket alkalmazni tudó, rendszerető ember, ugyanakkor pedig kreatív problémamegoldó, aki képes másokkal együttműködni, igényeit, ötleteit artikulálni. Ezek a készségek kialakulhatnak bármilyen szakmában, vagy még akár az iskolai évek alatt.

– mondta Boda. Az általuk cégeknél elhelyezett félezer ember szintén változatos területekről érkezett: zenész, rendőr, bölcsész, stewardess, régész, újságíró, jogász, sofőr is lépett már rá a programozás útjára.

Nem reális több évre visszaülni az iskolapadba

A karrierváltóknál jellemzően már nincs lehetőség arra, hogy több éves egyetemi képzésen sajátítsák el a szükséges tudást, ezért is váltak népszerűvé a bootcampek. Felmerül viszont a kérdés, hogy a szuperintenzív képzések biztosítanak-e olyan szintű tudást, amitől nem érzi magát hátrányban a végzős a mérnöki diplomásokkal szemben. Bárdos szerint aki a kutatás-fejlesztés területén képzeli el a jövőjét, annak mindenképp érdemes egyetemre menni, a Greenfoxnál viszont a napi szintű munkához lehet hasznos tudást, illetve annak képességét megszerezni, hogy a hallgató hosszabb távon képes legyen önmaga fejlesztésére.

Nem érdemes a kettőt összevetni, hiszen egészen más karriercélra valók. Mi elsősorban karrierváltókat képzünk, akik már rendelkeznek pár év munkatapasztalattal, és azért jönnek hozzánk, hogy néhány nagyon specifikus készséget elsajátítsanak. Számukra nem reális, hogy több évre visszaüljenek az iskolapadba

– mondta a társalapító. Szerinte az egyetemek az egyéb tudományterületeken mélyebb tudást, például erősebb matematikai alapokat adnak, ellenben kevés iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban ezt a tudást miképp lehet hasznosítani. Sok elméleti anyag csak hosszú évek után lesz hasznos, ha egyáltalán azzá válik.

Bárdos szerint egyáltalán nem ritka, hogy valaki a bootcamp képzés után 1-2 évvel kezd el computer science és matematikai modelleket tanulmányozni, amikor erre valójában szüksége lesz a karrierje során. Boda József szintén a gyakorlati ismeretek elsajátítását emeli ki amellett, hogy az intenzív képzés átad egy teljesen új szemléletet, amivel minden helyzetben feltalálja magát az ember.

Az IT-szektor erősen tartja magát

A koronavírus-járvány hatására számos vállalkozás bocsátja el dolgozóit, a veszélyhelyzet bejelentése után napok alatt szűnt meg a vendéglátás, erősen érintett a kulturális és a szórakoztató szektor is. A Magyar Nemzeti Bank március végi prognózisa szerint 20-40 ezer magyar válhat tartósabban munkanélkülivé.

Az IThon.info információs platform felmérése szerint az informatikusok 30 százaléka egyáltalán nem fél attól, hogy elveszti a munkáját, az évek óta jelentős munkaerőhiánnyal küzdő informatikai szektor szerintük fontos szerepet fog betölteni a gazdaság újraindításában. Elterjedt vélekedés, hogy a programozóknak mindig lesz munkájuk, sőt még több kéne belőlük.

Bárdos szerint rövid távon ugyan lassul a piac, de az IT az olyan szektor, ami az első, legnehezebb időszak után biztonságban lesz.

Ezt az is felerősíti, hogy a kényszerűen felgyorsult digitalizáció sok céget ráébresztett, hogy szüksége van az IT-t értő munkatársakra. Sok cégnél még az első, sokkos időszakban sem állnak le a toborzással.

Boda szerint a digitális transzformációval elmosódnak az informatikusok és a „hagyományos munkahelyek” közötti határok. A digitális készségekre minden iparágban szükség lesz, ezért a fejlesztői szemlélet, a kódok ismerete valóban óriási előnyt ad az átalakuló munkaerőpiacon.

Néhány hét alatt meg lehet ismertetni ezt a világot bárkivel, minden előzetes programozói ismeret szükségessége nélkül. Utána pedig alkati kérdés, hogy ki merre mehet tovább. Az elmúlt hetek minket igazoltak: azok képesek gyorsan alkalmazkodni, akik a digitális transzformációban előbbre járnak.

Hogy fog menni jövedelem nélkül?

Boda szerint mindenki előtt nyitva áll a karrierváltás, ugyanakkor el kell ismerni, hogy jelenleg sokan egzisztenciális nehézségekkel is küzdenek, ami nem ideális körülmény a tanulásra. Ezért ezt a feszültséget csak a rendszerbe megfelelő helyre injekciózott pénzzel lehet orvosolni, átmeneti biztonságot adva a tanulásra.

Erre a helyzetre reagált a kormány is: április 7-én a gazdaságvédelmi akcióterv részeként többek között a válság miatt állás nélkül maradt munkavállalók átképzésének támogatását jelentették be, kiemelve az informatikusképzéseket, melyek a felgyorsult digitális átállás miatt különösen fontos szerepet játszhatnak a gazdaság beindításában.

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter bejelentése szerint 95 százalék erejéig fogják támogatni a munkahelyüket a válság miatt elvesztők átképzését, továbbá kamatmentes felnőttképzési diákhitel konstrukció is elérhető lesz számukra.

Ennek kapcsán a napokban több programozóiskola is közölte, hogy már ők is kidolgozták az online képzések indításának kereteit a kormányzati intézkedések bejelentését követően, a Green Fox, a Codecool, a junior szoftverfejlesztők és tesztelők képzésével foglalkozó PROGmasters is közzétette honlapjain a 3-12 hónapos kurzusokkal kapcsolatos tájékoztatásokat.

A mostani helyzet egyedülálló lehetőséget kínál a munkavállalók digitális átképzésére, ami azért is szükséges, mert 2030-ra a jelenlegi munkakörök 52 százaléka lesz automatizálható a jelenleg már ismert technológiákkal. Ezért annak, aki szeretné megőrizni a munkaerőpiaci versenyképességét és hosszú távú karrierre vágyik, az államilag támogatott képzések révén az IT szakemberré válás egy kiváló lehetőség

– mondta ennek kapcsán Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója és vezetője.

(Kiemelt kép: GettyImages)