Megvannak a PlayStation Plus márciusi ingyen játékai

Február 23-án a Sony bejelentette a PlayStation Plus szolgáltatás márciusi ingyen játékait, és a felhozatal ismét erősre sikeredett, hiszen az előfizetők ezúttal négy játékot zsákolhatnak be. Ark: Survival Evolved (PS4), Team Sonic Racing (PS4), Ghostrunner (PS5), plusz amolyan bónuszként bezsákolható lesz a Ghost of Tsushima: Legends (PS4/PS5) is – utóbbi program viszont csak azoknak lesz elérhető, akik még nem rendelkeznek a Ghost of Tsushima: Director’s Cut játékkal.

A játékok március 1-től egészen április 4-ig lesznek elérhetők az előfizetők számára, február 28-ig pedig még igényelhető az előző havi kínálat: EA Sports UFC 4 (PS4), Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4), Planet Coaster: Console Edition (PS5).

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.