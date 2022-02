Végre kiderült, hogy néz ki a PlayStation VR 2

A Sony januárban, a CES kütyüexpón már adott némi ízelítőt a javában készülő, a PlayStation 5 konzol mellé szánt PlayStation VR 2 virtuális valóság kiegészítőről, akkor viszont még nem derült ki, hogyan is néz ki az eszköz. Ezen változtatott ma a hivatalos PlayStation blog legújabb bejegyzése, ami végre leleplezte, külsőre milyen kiegészítőre számíthatnak az érdeklődők.

Megjelenési dátum ugyan még mindig nincs, de azt már január óta tdujuk, hogy a PlayStation VR 2 esetében már OLED kijelzők biztosítják majd a képet, akár 4K felbontásban, 90 vagy 120 Hz-es képfrissítés mellett, HDR támogatással, továbbá a headset szemkövető és haptikus visszajelzést biztosító technológiákkal is fel lesz szerelve. A szemünk elé közvetített kép legalább 110 fokos látószöget biztosít majd, illetve az is kiderült, hogy a PS VR2 mindössze egyetlen kábellel fog a PS5-höz csatlakozni. Ez fontos részlet, hiszen az eredeti PS VR egyik legnagyobb hátránya (a mára elavult specifikációi mellett), hogy igencsak körülményes párosítani a konzolokkal.

A fenti részletek mellett az is tudható már, hogy az új virtuális valóság headset mellé már készülnek az exkluzív játékok, melyek közül az első a Horizon Call of the Mountain lesz. A program a rendkívül népszerű Horizon: Zero Dawn, és a napokban megjelent Horizon: Forbidden West univerzumában fog játszódni, és már egy rövide kedvcsinálót is kapott.