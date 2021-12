Ma sem maradunk ingyen játék nélkül

Pár hónap alatt a Battlefield 2042 is jó játékká válhat

Még mindig tart az Epic Games Store digitális áruház ünnepi akcióhulláma, melynek keretében minden regisztrált felhasználó ingyen juthat hozzá PC-s játékokhoz. Szombaton a Prey, vasárnap a Control, hétfőn a Mages of Mystralia volt egyetlen fillér kicsengetése nélkül beszerezhető, kedd délután öt óta pedig a Moving Out című partijáték szerezhető be ilyen formában.

A kukacháborús Worms-játékokról híres Team17 alkotásában nagyon fontos szerep jut a fizikának és a humornak, a feladatunk pedig nem más, mint a lehető legextrémebb körülmények között kipakolni mások cuccait költöztetőként.

Ha valaki szeretné bezsákolni a játékot, annak nincs sok dolga: a program megszerzésének feltétele mindössze egy élő regisztráció az Epic Games Store-ban. Ha ez megvan, akkor a főoldalon csak rá kell katintani az ingyen kínált videójátékra, az adatlapjára jutva igényelni, majd ezt követően a Moving Out bekerül a felhasználó játéklistájába, ahonnan a jövőben bármikor telepíthető, és így játszható lesz. Az akció helyi idő szerint december 29-én délután 5 óráig tart. Ekkor pedig egy újabb játék válik majd ingyen elérhetővé bárki számára.