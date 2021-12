Ingyen van az elmúlt évek egyik legjobb sci-fije

Ahogy azt a PC-s játékosok már megszokhatták, az Epic Games Store idén is ingyen játékokkal várja a felhasználókat az ünnepek alatt. December 25-ére pedig egy igazi nagyágyú jutott, ugyanis most az Arkane Studios 2017-ben megjelent fejlesztése, a belső nézetes lövöldözős játékok műfajába (FPS) tartozó Prey szerezhető be egyetlen fillér kicsengetése nélkül. A játékról a megjelenést követően mi is úgy írtunk, hogy az év egyik legjobb sci-fije.

Ha valaki szeretné bezsákolni a játékot, annak nincs sok dolga: a program megszerzésének feltétele mindössze egy élő regisztráció az Epic Games Store-ban. Ha ez megvan, akkor a főoldalon csak rá kell katintani az ingyen kínált videojátékra, az adatlapjára jutva igényelni, majd ezt követően a Prey bekerül a felhazsnáló játéklistájába, ahonnan a jövőben bármikor telepíthető, és így játszható lesz. Az akció magyar idő szerint december 26-án délután 5 óráig tart. Ekkor pedig egy újabb játék válik majd ingyen elérhetővé bárki számára.