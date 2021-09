Nem csak takarékos, de jót is tesz a bolygónak, ha okos az otthon

Egyesek szerint az okosotthon nem más, mint úri huncutság, aminek fő célja a kényelem. Az automatizált világítás, a fűtéskezelés, a parancsszóra aktiválódó berendezkedések olyanok, mintha egy sci-fi futurisztikus lakásában élne az ember. Fontosabb viszont, hogy a takarékosságot és a környezetet is szolgálják az automatizált megoldások.

Az okosotthon már nem sci-fi, egyszerű megoldásokkal is növelhető a kényelem

A tudatosabb fogyasztók tisztában vannak vele, hogy egy ennél fontosabb előnnyel is bírnak az ilyen típusú lakások. Egy jól kiépített rendszer nem csak spórolni segít a lakóknak, de ahhoz is hozzájárul, hogy a háztartás kevesebb terhet rójon környezetünkre, az energiaforrásokat a lehetőségekhez képest okosabban és hatékonyabban használja ki. Ahogy az Európai Unióban, úgy hazánkban is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások, melyek teljesítését nagyban megkönnyíti a lakások, épületek „okosabbá” tétele.

Alkalmazkodó fogyasztás

Egyes megoldásokkal ugyanis könnyebben ellenőrzés alatt tartható a víz és az elektromos áram felhasználásának mértéke. Így mondhatni két legyet üt az ember egy csapásra: kényelmesebb és takarékosabb környezetben élhet. Egy algoritmusokat és érzékelőket használó központi szoftver a komplett lakást irányíthatja annak megfelelően, hogy ki merre mozog. Ha a család például lefekvéshez készülődik a hálószobákban, másként kezeli a fűtést, a fényeket, mintha éppen a nappaliban filmeznének. A különböző helységekben a vezérlőrendszer lekorlátozhatja a fűtést, optimalizálhatja az áramtermelés és fogyasztás folyamatait. Az energiatakarékosságot egyaránt szolgálhatják a termosztátok, a LED-izzók.

Ezen felül még számos más megoldás szolgálja az alapcélt. Ha például elindulunk otthonról, általában a klímát is kikapcsoljuk – ám mivel az okosított, távolról vezérelhető megoldásokkal úgy aktiválható a berendezés, hogy pont kellemes legyen a hőmérséklet hazaérkezésünkkor. Beprogramozhatók továbbá nappali, éjszakai, illetve távolléti módok is, amikor több elem működik együtt egymással: a központ a redőnyöket, ablakokat és a fűtést egymással „kommunikálva” állítja be attól függően, hogy milyen az időjárás, és milyen hőfokot szeretnénk elérni.

A különféle távirányítók leváltásával pedig megszabadulunk az elemektől, amivel a veszélyes hulladék mennyisége csökken. Ezen felül a LED-fényforrások jóval hosszabb ideig működnek, így később kell azokat cserélni. Tanulmányok szerint az árampazarlás jelentős ökológiai lábnyomot hagy maga után, aminek körülbelül 17 százalékát a világítás teszi ki. Elég csak arra gondolni, hogy néha óvatlanul égve hagyjuk a villanyokat. Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) szerint ha az amerikai háztartások víztakarékos megoldásokat használnának, akár 30 százalékkal csökkenthető lenne a vízfogyasztás, amivel napi 5,4 milliárd gallon vizet lehetne megmenteni. Az okosotthon-megoldásokkal ez a cél könnyebben elérhető, mondjuk egy öntözőrendszerrel.

A jó hír, hogy a régebben épült házak, lakások is okosíthatók annak köszönhetően, hogy wifikapcsolaton keresztül tudnak egymással kommunikálni az egyes eszközök, így pedig nincs szükség falak bontására, vésésére. Ha hasonló rendszert szeretnénk, ma már számos cég található a piacon, akik a tervezéstől kezdve a beszerelésig és telepítésig elvégzik a szükséges feladatokat.

