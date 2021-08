A Samsung megcsinálta az eddigi legmenőbb telefonját

A Samsung augusztus elején mutatta be a legújabb hajlítható kijelzős készülékeit, melyek közül a tabletté alakítható Galaxy Z Fold 3 -at már szemügyre vettük, most pedig az egykori kagylótelefonokat idéző Galaxy Z Flip 3 került sorra. A sminktükör méretű apróságból teljes értékű androidos telefonná nyitható mobil már jóval olcsóbb, mint a tavaly megjelent elődje, és véleményünk szerint az egyik legmenőbb telefon, ami valaha kikerült a Samsung műhelyéből.

Bár a kagylótelefonokat idéző Galaxy Z Flip 3 nevében ott egy hármas, ez ne tévesszen meg senkit: a készülék csak a második a sorban, de a gyártó úgy döntött, a számozásnak passzolnia kell a harmadik generációs Z Foldhoz, és nemes egyszerűséggel átugrotta a kettes számot.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Az új modell a kialakítását illetően követi az elődjét, azzal a nagy különbséggel, hogy a fedlapra került külső kijelző 1,1 hüvelykről immár 1,9 hüvelykre nőtt, ennek köszönhetően nemcsak több információ megjelenítésére képes, de a megjelenítés testre is szabható – erre kicsit később külön is kitérünk. A Z Flip 3 egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy összehajtott állapotban mindössze 72,2 x 86,4 x 17,1 milliméteres, alig nagyobb, mint egy sminktükör, így akár még egy ingzsebben is elfér. A vastagsága ilyenkor persze közel duplája egy átlag mobilnak, de ennek ellenére is imádtuk, hogy egészen kis helyen is elfér, és nem csúszott ki zsebünkből a nagy méretei miatt.

A külső részein matt üveggel borított, alumínium keretes mobil összecsukva kifejezetten elegáns, bár az összképet némileg rontja, hogy a Z Fold 3-hoz hasonlóan a Samsung még itt sem tudta megoldani, hogy az alsó és felső rész összehajtva egymásra simuljon. Emiatt középen még mindig ott egy kívülről befelé táguló lyuk, amin keresztül könnyedén porosodhat a belső kijelző. Szintén zavaró tud lenni, hogy a középen meghajló kijelző miatt a jobb oldali gombok túlságosan magasra kerültek: az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsoló gomb esetében ez még nem olyan vészes, de a hangerőszabályzó egykezes elérése nyitott állapotban sokszor már kényelmetlen feladat.

Pozitív változás ugyanakkor, hogy már ez a telefon is megkapta az IPX8 szabvány szerinti védelmet, tehát az esőben nem kell aggódnunk miatta, sőt még azt is simán túlélheti, ha pár pillanatra beleejtjük a kádba. Fontos ugyanakkor, hogy por elleni védelmet a Z Fold 3-hoz hasonlóan itt sem kapunk, szóval a strandon nem érdemes belenyomni a telefont a homokba.

A modern kagylótelefon

Szétnyitva egy 72,2 x 166,0 x 6,9 milliméteres telefon a végeredmény, méghozzá egy 6,7 hüvelykes AMOLED kijelzővel, ami az elődjével ellentétben már tudja a 120 Hz-es képfrissítést. A képernyő közepén itt is látható/érezhető a hajlítás miatt elkerülhetetlen „árok”, de ettől függetlenül egy kiváló kijelzőt kapunk, legyen szó a színekről, a kontrasztról vagy akár a fényerőről. Arra persze készülni kell, hogy a Z Flip 3 kinyitva az átlagnál magasabb mobil, eleve a képarány is 22:9-es. Nem beszélhetünk egykezes készülékről, és a tapasztalataink alapján nem is érdemes így használni ezt a telefont, főleg ha szeretnénk elkerülni, hogy olykor-olykor kirepüljön a kezünkből.

Fontos apróság továbbá, hogy a tavalyihoz hasonlóan ezzel a telefonnal sem lehet úgy menőzni, mint 15–20 éve a felpattintós mobilokkal. Egyetlen laza mozdulattal nem nyitható a fedlap, az ujjunkat középre fúrva kell ügyeskedni, és pöckölni sem lehet a felső részt, lévén a zsanér stabilan tartja a szárnyakat. Utóbbi megoldásnak megvan a maga előnye (erre is kitérünk később), de ettől függetlenül, aki arra számít, hogy egykezes mozdulatokkal csapja fel a mobilját, az csalódni fog.

Visszatérve a külső kijelzőre: innen hagyományos módon még mindig nem kezelhető a telefon, de adott az always on display mód, így mindig jól látható az idő, a dátum és a töltöttség, egy balról jobbra suhintó mozdulattal pedig olvashatók az értesítések. És ez nem minden, már widgetek is kitehetők ide: zenelejátszó, időjárás, napi programok, ébresztők, indíthatunk időzítőt, sőt még a diktafon is elindítható a kis kijelzőről. Apró bónusz továbbá, hogy más telefonokhoz hasonlóan egyedi háttérképet is varázsolhatunk erre a felületre, és a jó pár óratípusnak köszönhetően egészen ötletes megoldásokat hozhatunk össze. Érdekesség még, hogy a bekapcsoló gombot kétszer megnyomva aktiválódnak a kamerák, így a telefon kinyitása nélkül is készíthető szelfi (vagy éppen videó), bár a magunk részéről nem sok hasznát láttuk ennek a lehetőségnek.

Kicsi a bors, de erős

Ami a telefonba rejtett hardvert illeti, ezen a fronton egy picit azért vegyes a kép. Egyrészt kapunk egy Snapdragon 888 processzort, méghozzá egy Adreno 660 grafikus chip, 8 GB LPDDR5 RAM, illetve 128 vagy 256 GB UFS 3.1 háttértár kíséretében (bővítésre ugyanakkor nincs lehetőség). Ez elég erős konfiguráció, az Android 11-et messzemenően kiszolgálja, évekig nem kell aggódni a teljesítmény miatt, és a játékok sem kottyannak meg a telefonnak. Emellé jön az 5G, a WiFi 6E, a Bluetooth 5.1, az NFC, viszont SIM-kártyából például csak egy fér az erre kialakított tálcába. Utóbbi az egyre terjedő eSIM-szolgáltatások mellett nem akkora érvágás, ugyanakkor az összképet elég erősen beárnyékolja, hogy a telefonba mindössze egy 3300 milliamperórás akkumulátor került.

A 120 Hz-re is képes adaptív képfrissítést és a külső always on display funkciót bekapcsolva ez a telep maximum egy napot bír ki, mármint úgy, hogy este már tölteni kell. A helyzetet tovább rontja, hogy a vezetékes töltés maximuma 15 watt, míg a vezeték nélkül csak 10 wattot tud a telefon. Előbbivel közel másfél óra nulláról elérni a 100 százalékot, ami 2021-ben elég siralmas teljesítmény egy több százezerbe kerülő okostelefon esetében – ráadásul az új trendeknek megfelelően se fülest, se töltőfejet nem találunk a frissen vásárolt készülékünk dobozában.

A kamerák terén szintén van okunk fanyalogni: a belül található 10 megapixeles modul (ami egy képernyőbe vágott lyukba került, nem a kijelző alá, mint a Z Fold 3 esetében) nem nyújt semmi extrát, de tisztességes szelfik lőhetők vele, hátul pedig egy 12 megapixeles főkamera található, egy 12 megapixeles ultraszéles egység kíséretében. Ez elég szerény felhozatal egy Samsung csúcstelefonnál, még úgy is, hogy a főkamerával nappal és este is remek képek készíthetők – a széles látószögű egységet naplemente után viszont már nem nagyon van értelme elővenni, mert a végeredmény zajos, és a részletességgel is bőven akadnak gondok.

A fenti összeállításból nagyon hiányzik egy telefotó kamera, ugyanakkor a derékszögben megálló Z Flip 3-nak is megvan azon előnye, hogy vízszintes felületre letéve pöpec fotók és videók lőhetők vele. Ennek a kialakításnak hála szinte bárhol nagyszerűen lehet úgy mozgóképet rögzíteni magunkról, hogy közben nem kell fogni a készüléket. Ez persze főleg azoknak lesz előny, akik rendszeresen szeretnek szerkesztett vagy élő videókat közzétenni a közösségi médiában.

Nem hibátlan, de nagyon menő

A legolcsóbb, 128 GB-os Galaxy Z Flip 3 modell 399 990 forintért vihető haza, ami elég húzós ár, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy közel 150 ezer forinttal olcsóbb, mint a tavalyi belépő modell. Objektíven nézve ennyi pénzért igencsak fájó az aprócska aksi, és a normális töltési sebesség hiánya, illetve kevésnek érződik a két „hátlapi kamera”, ezeket a hiányosságokat ugyanakkor simán felül tudják írni a szubjektív szempontok. A Samsung modern kagylótelefonja ugyanis nagyon menő kütyü, az egyik legizgalmasabb készülék a jelenlegi piacon.

Kicsi, elegáns, a hajlítható kijelző még mindig a meglepetés erejével hat, és a fenti sirámokat képes ellensúlyozni, hogy remek kijelzőt és kifejezetten erős hardvert kapunk a különleges készülékházba zárva.

Aki már unja az egy kaptafára készülő tepsitelefonokat, valami egyedire vágyik, és mindezért cserébe hajlandó némi kompromisszumra, annak a Galaxy Z Flip 3 ideális választás lehet. A magunk részéről pedig egyáltalán nem lepődnénk meg azon, ha ez a készülék lenne a Samsung első igazán átütő sikere a hajlítható kijelzős telefonjai között.

Samsung Galaxy Z Flip 3 specifikációk: