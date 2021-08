Ez a legjobb tabletté hajtogatható telefon, de az ára még mindig ijesztő

A Samsung 2019-ben vágott bele a (még mindig kuriózumnak számító) hajlítható kijelzős okostelefonok gyártásába, és bár a Galaxy Fold használható mobil lett, azért érződött rajta, hogy egy kereskedelmi forgalomba küldött prototípust kaptunk. Egy évvel később a Z Fold 2 az előd rengeteg hibáját orvosolta, idén pedig mondhatni menetrendszerűen megérkezett a Galaxy Z Fold 3, aminél a gyártó tovább csiszolta a koncepciót, de merészebb változtatások nélkül.

A Z Fold 3 becsukva egy elég vaskos és hosszúkás telefon, kinyitva viszont feltárul a belső, flexibilis kijelző, és apró tabletként használható a készülék. A mobil külsőre egy leheletnyivel rövidebb az elődjénél, és a vastagsága is csökkent – kisebb a zsanér és az alumínium keret, továbbá a súlya is 11 grammal kevesebb. Ami fájó pont: a gyártó mérnökei továbbra sem oldották meg, hogy a két szárny összehajtva egymásra simuljon, így a csukott telefon középen még mindig ott egy kívülről befelé táguló lyuk, amin keresztül könnyedén porosodik a belső kijelző.

A Galaxy Z Fold 3 legjobb újdonságai

Ami komolyabb előrelépés a tavalyi modellhez képest, hogy a készülék immár IPX8 védelemmel rendelkezik, tehát bizonyos szintig vízálló: esőben, a csap alá tartva, esetleg a kádba ejtve nem lesz semmi baja. Por elleni védelem viszont nincs, szóval észnél kell lenni, hogy hol tároljuk és hova tesszük le a telefont. A változatlanul 7,6 hüvelykes belső kijelző strapabíróbb, mint az előd esetében: ennek anyaga ugye speciális műanyag, ami alapvetően jóval sérülékenyebb, mint az üveg felülettel védett panelek. Tapasztalatunk szerint ugyanakkor emiatt nem nagyon kell aggódni, mert a több hónapos használat során már a Z Fold 2 kijelzőjét sem „sikerült” láthatóan károsítani. Ebben persze nagy szerepe volt az extra védelemként előre felragasztott fóliának, ami az idei modellről sem maradt le. Ilyen kiegészítőt ráadásul a külső képernyőre is elhelyezett a Samsung.

A kisebbik panel mérete alig érzékelhetően csökkent, 6,2 hüvelyes, de ennél fontosabb változás, hogy a belső után immár ez a képernyő is tudja a 120 Hz-es képfrissítést. A kifejezetten keskeny, 25:9-es képarányú kijelző remekül használható minden átlagos feladatra (böngészés, közösségi média, levelezés stb.), de a Galaxy Z Fold 3 nyilván akkor tündököl igazán, ha kinyitjuk.

Ekkor egy kompakt tabletet kapunk, és a képernyő közepén ugyan ott van a szemmel is látható, ujjal is tapintható „árok”, de ez továbbra sem befolyásolja a használatot. Ami remek újítás, hogy immár számos alkalmazás táblagép módban érhető el (pl. az Instagram), ezzel is kényelmesebbé téve a használatot. Ezen a modellen ráadásul már minden app használható osztott képernyős módban – már ha ezt külön engedélyezzük a beállítások Lab menüpontjában. Ennek köszönhetőem bármikor használhatunk párhuzamosan két alkalmazást, horizontálisan vagy vertikálisan elhelyezve egymás mellett: nézhetünk videót, mellette jegyzetelhetünk, vagy futtathatjuk a Google Térképet, miközben olvassuk a chatet, ahol a barátaink üzengetnek nekünk.

Pompás újítás a képernyő jobb oldaláról kihúzható, a Windows tálcáját idéző, három füllel rendelkező menü is. Az elsőre felpakolhatjuk a leggyakrabban használt alkalmazásokat, a másodikra beállíthatjuk a részletes időjárási adatokat, a harmadikra pedig különböző műveletek rögzíthetők: képernyőfotó, névjegy hozzáadása, ébresztő állítása, időzítő és még sorolhatnánk. Rendszeres használat mellett kifejezetten üdvös ez a megoldás, hiszen „bezárva” a menü szinte észrevehetetlen, egy suhintással elhúzva viszont kapunk egy olyan extra felületet, ahonnan azonnal elérjük az általunk beállított legfontosabb alkalmazásokat és funkciókat.

A Galaxy Z Fold 3 belső kijelzője immár S Pen kompatibilis, tehát elérhető rajta minden olyan lehetőség (kezelés tollal, rajzolás stb.), ami 2020-ig csak a Galaxy Note telefonok sajátja volt. A jóval nagyobb képernyőn ennek az extrának minden korábbinál több értelme van. Mindezt ugyanakkor némileg beárnyékolja, hogy az agyzsibbasztó árcédula ellenére nem találunk tollat az alapcsomagban, külön kell beszerezni, ráadásul egy speciális változatot (ára 8000 forint), lévén a korábbi telefonok és tabletek kiegészítői nem kompatibilisek a telefonnal.

Technikailag a Z Fold 3 talán legnagyobb újdonsága a belső képernyő szelfikamerája, ami már nem egy, a panelbe vágott lyukba, hanem a képernyő alá került. Leírva ez elég izgalmasan hangzik, a megvalósítás viszont egyelőre csalódást keltő: a 4 megapixeles lencsével egyrészt pocsék, homályos és zajos képek készíthetők, másrészt hiába került ez az egység a kijelző alá, a kamerát fedő, az átlagnál jóval nagyobb pixelek miatt koránt sem lett láthatatlan.

Bár tény, hogy ez a megoldás kevésbé zavaró, mint egy állandó fekete kör a képernyőn, de a pixelek színe hiába változik az alkalmazásokhoz, képekhez vagy videókhoz igazodva, így is mindig pontosan látjuk, hogy bizony ott van a fotós egység a kijelző tetején (vagy oldalán, ha elforgatjuk a készüléket). Figyelembe véve, hogy az új megoldás miatt az elkészíthető fotók nem jók, még annak is több értelme lett volna, ha ide egyáltalán nem kerül kamera – hiszen a külső képernyőnek, és az ottani 10 megapixeles modulnak hála továbbra is adott a szelfikészítés lehetősége.

Még mindig luxus

Habár kétségtelen, hogy a Galaxy Z Fold 3 a piac legjobb táblagéppé hajtogatható telefonja, de a speciális kijelzőtechnológia miatt a készülék ára még mindig elképesztően magas: a legolcsóbb modellért 699 900 forintot kell fizetni. Ebben az összegben persze nemcsak az van benne, hogy a különleges eszköz telefonként és táblagépként is használható, de combos hardvert is kapunk: Snapdragon 888 processzor, 12 GB RAM, 256 GB háttértár, Dual SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 4400 milliamperórás aksi, 25 wattosat vezetékes, és 10 wattos vezeték nélküli töltéssel.

A hátlapon pedig ott van egy 12 megapixeles főkamera, egy 12 megapixeles ultraszéles és egy 12 megapixeles telefotó lencse. Ez az összeállítás ugyan elmarad az év elején piacra dobott Galaxy S21 Ultra felhozatalától, de így is tisztességes fotók készíthetők velük, bármilyen körülmények között – leszámítva persze a korábban említett kijelző alá rejtett szelfikamerát. Itt érdemes még megjegyezni, hogy a kilencven fokban megálló kijelzőnek hála a telefont biztonságosan lehelyezve stabil fotók és videók készíthetők, mozgóképnél pedig adott az auto framing. Ez a funkció nagyon ügyesen tudja folyamatosan a képben tartani a kamera előtt mozgó személyt, így operatőr nélkül is készíthetők olyan videók, ahol előre, hátra, jobbra és balra mozgunk felvétel közben.

Összességében nézve persze mondhatnánk, hogy a Huawei Mate X2 több szempontból lekörözi a Samsung üdvöskéjét, de a hardveres előnyök elvesztik az előnyüket annak fényében, hogy a kínai csodatelefon ára úgy egymillió forint, hogy teljesen hiányoznak róla a Google szolgáltatásai – arról nem is beszélve, hogy hazánkban hivatalosan be sem lehet szerezni ezt a készüléket.

Persze a Samsung telefonját is nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, de az árat félretéve egy tényleg kiforrott készüléket kapunk, csúcsmodellekhez méltó hardverrel és olyan speciális funkciókkal, amikre alig 2-3 mobil képes a jelenlegi piacon. Ha valakinek valóban fontos, hogy kettő az egyben készüléke legyen, kihasználja az extra lehetőségeket, és nemcsak villantásra akar ilyen telefont (merthogy arra is kiváló), az jó eséllyel nem bánja meg, ha beszerezi a Z Fold 3-at.

Samsung Galaxy Z Fold 3 specifikációk: