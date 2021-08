Sony Xperia 10 III: nem kihagyhatatlan vétel, de szerethető telefon

A Sony évek óta küszködik a mobilpiacon, nem nagyon tudnak olyan készüléket tető alá hozni, ami komolyabb tömegeket venne rá a vásárlásra, és ezt a trendet jó eséllyel az Xperia 10 (Mark) III sem fogja megtörni. Ettől függetlenül a japán gyártó középkategóriás készüléke szerethető mobil, még úgy is, hogy a képességeit illetően nem tudja felvenni a versenyt a konkurenciával.

Külsőre a Sony Xperia 10 III nem okoz nagy meglepetéseket: ember legyen a talpán, aki elsőre képes megkülönböztetni az Xperia 10 II-től. Ennek megfelelően maradt a műanyag keret, elöl és hátul viszont Gorilla Glass 6 védelemmel ellátott üveget kapunk. A japánok továbbra is ragaszkodnak a 21:9-es képarányhoz, így a telefon 154 mm magas, a szélessége pedig 68 mm, így egy hosszúkás, de kompakt telefont kapunk. Igazi felüdülés a manapság divatos tepsikhez képest, még úgy is, hogy egykezes használatnál azért a felső rész elérése itt sem feltétlenül egyszerű/biztonságos feladat. Ez a kialakítás egészen egyedi, és a Sony telefonjának az egyik legvonzóbb tulajdonsága éppen az, hogy formailag abszolút kitűnik a jelenlegi mobilkínálatból.

Kapunk is, meg nem is

A kissé furcsa nevű Xperia 10 (Mark) III viszont nem csak a külsejével lóg ki a sorból, hiszen ezen a telefonon még megtalálható az egyre inkább kivesző értesítő LED, a keret felső részén ott a hagyományos jack csatlakozó, a SIM-tálca pedig továbbra is kinyitható pusztán körömmel (így speciális tű nem is jár hozzá). Utóbbi tulajdonság főleg annak fényében menő, hogy a készülék IP68 szabvány szerinti por- és vízvédelemmel rendelkezik. A két SIM-et vagy SIM és microSD-kártyát fogadó tároló a bal oldalra került, alul ott az USB-C port, míg a jobb szélen a hangerőszabályzó, a bekapcsoló/ujjlenyomat-olvasó gomb és egy extra, a Google Asszisztenst életre keltő kapcsoló kapott helyet. Utóbbi mondjuk feleslegesnek érződik, és elég nagy kihagyott ziccer, hogy a kamera appot elindítva nem lehet exponálógombként használni.

A kijelző 6 hüvelykes, alapja egy 1080 x 2520 pixel megjelenítésére képes, HDR-kompatibilis OLED panel, ami mind a fényerő, mind a kontraszt, mind a színek terén remekül teljesít, ugyanakkor van egy olyan jelentős hátránya, hogy mindössze 60 Hz-es képfrissítésre képes. 2021-ben ez olyan hiányosság, ami teljesen érthetetlen egy 170 ezer forint környékén kínált telefon esetében. Sokaknak szintén ódivatúnak tűnhetnek a képernyőt körülölelő, a kategóriához képest már kifejezetten vastag kávák (főleg alul és felül), de a saját szubjektív megítélésünk szerint a Sony telefonjának ez még mindig jól áll. A fekete keret sugároz némi visszafogott eleganciát, és valahol az is tisztelendő, hogy a gyártó nem adta meg magát a kamerasziget vagy a képernyőbe vágott kameralyuk trendjének – meg ugye így jutott hely a már említett értesítő LED-nek is.

Képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó szintén nincs, cserébe az oldalsó gomb villámgyorsan működik, viszont az arcfelismerésről is le kell mondanunk, és továbbra sincs always on display mód sem. Ez mondjuk jót tesz az üzemidőnek, a 4500 milliamperórás teleppel a mobil átlagos használat mellett akár két napig is bírja töltés nélkül. Vezeték nélküli energiaellátás ugyan nincs, viszont a telefon akár 30 wattal is tölthető – már persze akkor, ha van erre alkalmas adapterünk, ugyanis a Sony rendkívül sóher módon csupán egy 7,5 wattos kiegészítőt csomagolt a portékája mellé. Ugyanitt megjegyzendő, hogy nincs szilikon tok, és előre felhelyezett képernyővédő fólia sem. Az ilyesmit azért a japánok is lemásolhatnák a kínai konkurenciáról.

Hardverben nem bajnok

A belső komponensek terén egy elfogadható, de nem túl combos összeállítást kapunk: adott egy nyolc milliméteres gyártástechnológiával készült Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G processzor, amit egy Adreno 619 grafikus mag egészít ki 6 GB RAM és 128 GB háttértár kíséretében. Ez a konfiguráció közel 350 ezer pontra volt elég az Antutu benchmark programban, ami annyit tesz, hogy az Android 11 futtatására, és a hétköznapi feladatok ellátására messzemenőkig alkalmas a telefon, ugyanakkor ha valaki játszani is szeretne a legújabb és legnépszerűbb programokkal, annak azért érdemes ennél erősebb készülékre beneveznie.

Bluetooth-ból 5.1-et kapunk, viszont még nincs WiFi 6, a mobil ugyanakkor már képes felcsatlakozni az újgenerációs 5G hálózatokra, illetve nem maradt ki az NFC sem, szóval simán megoldható, hogy kártya helyett már telefonnal fizessünk az érintős termináloknál.

Papíron remek fotós

A hátlapon a középre pozicionált Sony logó mellett egy – napjainkhoz képest – egész visszafogott kameraszigetet találunk, felette egy vakuként funkcionáló LED villanóval. A Sony megoldása nemcsak a konkurenciánál tapasztalható egyre nagyobb kiterjedéshez képest visszafogott, de a lencséket rejtő „dudor” is alig egy milliméterre emelkedik ki a hátlap síkjából, így

ezen készüléknél nem kell aggódni az idegesítő billegő effektus miatt.

Ami a hátlapra került kamerákat illeti, papíron egy kifejezetten ígéretes összeállítást kapunk: a főkamera ugyan csak 12 megapixeles, de jár mellé egy 8 megapixeles széleslátószögű (120˚), illetve egy dedikált telefotó egység is, ami kétszeres optikai nagyításra képes.

Az elkészült képek mind a három kamera esetén vállalhatók, de nem érik el azt a szintet, amire manapság a konkurens felső középkategóriás, azaz 170-200 ezer forint között kínált okostelefonok képesek. A részletesség nem az igazi, a fotók gyakran elég zajosak, és a főkamera esetében a képek széleinél sokszor felfedezhető torzítás. A főegység ezzel együtt éjszaka is egész szépen teszi a dolgát, a széles látószögű lencsét viszont csak nappal érdemes választani. A 2x optikai nagyítás manapság már nem különlegesség, viszont a zoom lencse teljesítményére alapvetően nem lehet panasz, habár a zajosodás azért olykor ebben az esetben is probléma.

Videós fronton adott ugyan a 4K/30 fps, de képstabilizálás hiányában ebben a módban puszta kézzel elég nehéz értékelhető felvételeket készíteni, és sajnálatos módon nagyjából ugyanez a helyzet az 1080p/60 fps esetén is. Éppen ezért ha valaki normális minőségű mozgóképre vágyik, de nincs külön képstabilizáló kiegészítője, úgy érdemes rögtön az 1080p/30 fps-t választani, ilyenkor ugyanis egész jól működik az elektronikus mozgáscsillapítás, ráadásul a felvétel elkészítése közben a főkameráról itt már átválthatunk a széles látószögű egységre is.

Egyedi, de nem kihagyhatatlan

Képességeit tekintve a Sony Xperia 10 III nem igazán veszi fel a versenyt a konkurenciával, ennek ellenére mégis egy szerethető telefonnak tartjuk, ami főleg a hosszúsága ellenére is kompakt méretének, és az ebből következő, visszafogottan elegáns egyediségének köszönhető. Az IP68 védelem, a jack csatlakozó, a megtartott LED villanó szintén kellemes apróságok, de kétségtelen, hogy emellé komoly hiányosságok társulnak, mint a 60 Hz-es képfrissítés, az arcfelismerés hiánya és a végeredmény tekintetében nem túl erős kamerarendszer.

Ha valaki egyedi telefonra vágyik, esetleg nagy Sony rajongó, az jó eséllyel el tudja fogadni ezeket a gyenge pontokat, de ha a lehető legjobb teljesítmény és modern(ebb) funkciók fontosak az új telefon kiválasztásánál, akkor 170 ezerért ennél azért bőven találni jobb opciókat. Ilyen a nemrég debütált OnePlus Nord 2, a Galaxy A52 5G, esetleg az immár jóval olcsóbban kapható Poco F3.

