Egy hiba miatt lehetnek lassabbak a frissített iPhone-ok

Több felhasználó is jelezte, hogy miután letöltötte iPhone készülékére az iOS 14.5.1-es verzióját, visszaesést érzékel a telefon teljesítményében. Hónap elején több mérés is azt mutatta, hogy frissítés után az iPhone 11 és iPhone 12 széria modelljeinek teljesítménye látványosan romlott, annyira, hogy a 2018-as iPhone XR modell is jobban muzsikált a Geekbench és a 3Dmark tesztjein olyan feladatokban, mint például az indítási idő, vagy az alkalmazások betöltési ideje.

Mindemellett sok esetben az akkumulátor is gyorsabban merült az iPhone 11 telefonokban. A régebbi iPhone 7, iPhone 8 és a 2020-as iPhone SE telefonok esetében a telepítés után pedig épp az üzemidő növekedését tapasztalták, igaz, alig érezhetően.

A vélhetően alkalmazás-optimalizálási hiba miatt jelentkező kellemetlenségek ellenére az iOS 14.5.1 több fontos biztonsági frissítést is tartalmaz, így mindenképpen érdemes telepíteni. Várhatóan nemsokára érkezik egy javítás, ami orvosolja a problémát, így addig nincs mit tenni, mint várni.