Nyomkövetőként használta iPhone-ját a gyilkos

Az előrelátó iPhone-osok minden bizonnyal tudják, hogy az Apple Find My alkalmazásával megkereshetik az elhagyott készüléküket. Egy gyilkossági ügy most rávilágít arra, hogy rossz célokra is felhasználható az eszközkövetés.

Egy gyilkossággal gyanúsított 38 éves floridai férfi vélhetően egy frissen szerzett iPhone-t használt fel kiszemeltje követéséhez – derül ki helyi beszámolókból. A gyanúsított egy plázában figyelt fel egy férfira, aki luxusmárkás boltokban vásárolt. Hogy kövesse őt – és később kirabolhassa – egy iPhone-t rögzítette annak Lexus autójára. A célpont a nap későbbi részében egy partin vett részt, ahová a gyanúsított követte őt bűntársával, majd fegyveres rablást kíséreltek meg. A házibuliban tüzet is nyitottak, így az egyik vendég halálos sérülést szenvedett. A követett célpont autóját később találták meg a nyomozók, ráerősítve a gyanúsított iPhone-jával.