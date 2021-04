Több politikus is visszaél a Facebook durva kiskapujával

Egy Facebook rendszerében megbújó kiskapu lehetővé teszi, hogy kormányzatok és politikusok komplett kamuprofil-hálózatokat működtessenek saját céljaik eléréséhez – tárta fel a brit The Guardian. A lap a módszer felgöngyölítése során belsős dokumentumokra, illetve a közösség óriás korábbi adattudósa, Sophie Zhang elmondásaira támaszkodott.

Zhang korábban kifejezetten kamuprofilok aktivitásaival foglalkozott, 2020-ban rúgták ki a cégtől, nem elégséges teljesítményére hivatkozva. A Facebook 64 ezer dolláros (kb. 19,1 millió forint) végkielégítést kínált neki titoktartási szerződés aláírásáért cserébe, de az adattudós ezt elutasította. Zhang az utolsó napján egy memót küldött szét munkatársainak, amiben arról számolt be, hogy több arra utaló jelre is bukkant, melyek arról árulkodnak: idegen kormányzatok visszaélnek a platformmal annak érdekében, hogy félrevezessék a saját állampolgáraikat.

A módszer lényege, hogy a politikusok az ellenfelek lejáratására és a saját pozíciójuk erősítésének érdekében

kamutámogatókat hoznak létre oldalak formájában.

A Facebook ugyan korlátozza, hogy egy felhasználó hány profilt hozhat létre, az oldalakra lényegében nem vonatkozik a limit, abból bármennyit lehet létrehozni egy fiókon belül. Oldalakat kreálnak maguknak cégek, szervezetek, nonprofitok, és más szervezetek is, de ezek könnyen alakíthatók úgy, hogy külsőre egy átlagos felhasználó fiókjának tűnjenek.

A The Guardian több konkrét példát is említ. Hondurasban az ország elnöke, Juan Orlando Hernández hivatalos fiókját kezelő adminisztrátorok száznál több további oldalt hoztak létre, hogy kedveljék az elnök bejegyzéseit. Ezáltal úgy tűnhetett, hogy az elnök valóban népszerű. Az Ilham Aliyev által kormányzott Azerbajdzsánban a kormánypárt több olyan oldalt is készített, melyekkel lejáratókampányt folytattak az ellenzéki politikusokkal szemben, és kritizálták a független hírügynökségek kormánykritikus tartalmait.

Zhang a feletteseinek is jelezte, hogy a visszaélések során az oldalkészítéssel élnek vissza a szervezett módon működő kamuhálózatok, de elmondása szerint következetlen reakciókat kapott a Facebooktól. A cég csak lassan reagált a bejelentésekre, több mint egy év kellett ahhoz, hogy egy hondurasi hálózattal leszámoljanak, és 14 hónap az azerbajdzsániak felfüggesztéséhez. Zhang jelentett hasonló tevékenységeket Bolíviából és Albániából is, de azokat teljesen figyelmen kívül hagyták a feljebbi szinteken.

A szakember szerint a Facebook eléggé szelektív abban a tekintetben, mikor lép fel. Míg az Egyesült Államok, Dél-Korea és Tajvan területén végzett visszaéléseket előtérbe helyezik, addig háttérbe szorulnak, vagy egyáltalán nem kapnak figyelmet az olyan szegényebb országok ügyei, mint Afganisztán, Irak, Mexikó vagy Latin Amerika. Zhang szerint korábban Guy Rosen, a Facebook integritásért felelős elnökétől azt a magyarázatot kapta a lassú intézkedésekkel kapcsolatban, hogy mivel száz és ezer visszaélést kell kezelnie a Facebooknak, ezért priorizálásra van szükség. Tehát úgy tűnik, ezek az országok „kevésbé fontosak”.

Zhang szerint sok olyan, valódi károkat okozó tevékenységgel nem foglalkozik eléggé a közösségi oldal, mert az PR-szempontból nem éri meg a kockázatot. A The Guardian cikke után Twitteren további gondolatokat osztott meg követőivel az üggyel kapcsolatban.

„A Facebook nem az ellenségem. Az ő céljük végeredményben az, ami bármelyik cégé: a profit. Nem várhatjuk el tőlük, hogy jószívűen megjavítsák a világot, az olyan lenne, mintha a Philip Morris rák-mentes cigarettákat készítene” – írja az adattudós. Hozzátette: a felelősséget attól még vállalniuk kell Zuckerbergéknek, ahogy azoknak a politikusoknak is, akik a saját népszerűségük növelésének céljából manipulálják a közösségi oldalt.

A Facebook hivatalosan is reagált a The Guardian cikkére. A cég szóvivője, Liz Bourgeois a lapnak elmondta – aktívan dolgoznak azon, hogy világszerte leszámoljanak a platformon való visszaélésekkel, amin specializált csapatok dolgoznak, eddig több mint 100 hálózattal sikerült leszámolniuk. Nem értenek egyet továbbá a Zhang által elmondottakkal az országok priorizálásával kapcsolatban.

Facebook has many slogans. Employees were taught to #BeOpen, to #FocusOnImpact and #BuildSocialValue. We were told that #NothingAtFacebookIsSomeoneElsesProblem and asked #WhatWouldYouDoIfYouWerentAfraid.

I finally put all these into practice today. (1/8)https://t.co/X154TV04Ie

— Sophie Zhang(张学菲) (@szhang_ds) April 12, 2021