Jelölni kezdi a Facebook, hogy mi a vicc és mi a valóság

A Facebook új címkéket kezd el bevezetni az amerikai felhasználók körében azzal a céllal, hogy a netezőknek egyértelműbbé váljon egyes oldalak jellege, és hogy elkülönítsék a valódi híreket a viccektől.

A hírfolyamban külön jelölést kapnak a rajongói oldalak, illetve a szatirikus, parodizáló munkásságot végző oldalak tartalmai is. Utóbbi azért lehet különösen fontos, mert aki nem érti a viccet, azt félre tájékoztathatják a humoros, szarkasztikus posztok, hírek (nem szabad ugyanis feltételezni, hogy azokat mindenki érti). Az új címkéket egyelőre szűk körben tesztelik, később fokozatosan válnak láthatóvá más felhasználók számára is.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including ‘public official,’ ‘fan page’ or ‘satire page’ to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021