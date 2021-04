Elsőként a Samsung tévéi kapták meg a Wi-Fi 6E tanúsítványt

A Samsung 2021-es Neo QLED 8K TV modelljei (QN900A, QN800A) az elsők között nyerték el a Wi-Fi 6E tanúsítványt a Wi-Fi Szövetségtől – jelentette be a dél koreai gyártó. A Wi-Fi 6E szabvány lényege, hogy a kompatibilis eszközök a meglévő 2,4 GHz és 5 GHz frekvenciák mellett már a 6 GHz-es sávot is képesek használni. Ennek előnye a nagyobb sávszélesség, az adatok gyorsabban feldolgozása, amivel alacsonyabb késleltetés és megbízhatóbb hálózati kapcsolat érhető el.

A Samsung ígérete szerint a Wi-Fi 6E technológia nemcsak a 8K-s és ebből következően kifejezetten drága Neo QLED modellek kiváltsága lesz, hiszen bekerül a gyártó korábbi és természetesen a jövőbeli televíziókínálatába is. Az új szabvány többek között megoldás lehet arra, hogy a jövőben megvalósulhasson a 8K felbontású tartalmak streamelése, de elengedhetetlen lehet a virtuális valóság alapú élményekhez és az olyan szolgáltatásokhoz is, mint a Google Stadia vagy az Xbox Game Pass – előbbiről például már tudható, hogy idén megérkezik egyes okostévékre, és a Microsoft kötelékébe tartozó Phil Spencer is úgy nyilatkozott tavaly, hogy már 2021-ben megérkezhet tévékre a videójátékos szolgáltatásuk streamelős verziója.