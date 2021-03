Izgatottan, de félve várjuk a kiborg-jövőt

Egyre többen építenek a bőrük alá chipet, vagy kapnak robotikus kart, miután amputálni kellett a végtagjaikat. A következő lépcsőfok az, amikor a technológia már a testünkbe költözik, de ennek kockázatai is vannak. Még kevesebb szó esik arról, hogy ehhez miként viszonyulhat az ember közvetlen környezete, illetve az egész társadalom.

A Kaspersky biztonsági cég tavalyi NEXT konferenciájának témája az embertökéletesítés volt, az a folyamat, mikor az emberi testet tökéletesítik, javítják a jobb fizikai vagy mentális képességek elérése érdekében. Mindez nem sci-fi, hiszen napjainkban már többféle gyakorlati alkalmazása létezik ennek az élet különféle területein, bár a koponyánkba épített chipeknél még nem tartunk.

Elég az egészségügyet, a sportot, az oktatást és a közlekedést említeni: ott vannak a tűzoltási és mentési műveleteknél használt exoszkeletonok (külső vázak), a pacemakerek, vagy gondolhatunk a szervek bionyomtatására, esetleg a szilikonos mellimplantátumokra, amik szintén egyfajta kiterjesztései a testnek. Vagy a hallássegítő készülékekre, a különféle protézisekre. A jövőben pedig szóba jöhetnek olyan implantátumok, amik a kognitív képességeket javíthatják, vagy okoseszközökkel kommunikáló chipek, látást javító bionikus szemek.

Az amputációra szorult emberek közül egyre többen kapnak bionikus protéziseket, ami jelentősen javítja az életminőségüket.

Marco Preuss, a Kaspersky globális kutató és elemző csapatának Európáért felelős igazgatója szerint az elmúlt évtizedben elindult folyamat törvényszerű és logikus haladás annak fényében, hogy az életünkbe lassan, még szorosabban „mászott be” a technológia. Elég csak arra gondolni, hogyan váltak az óriási számítógépek idővel laptopokká a hordozhatóság érdekében. A telefonok nyomogatásával órákat töltünk kijelzők előtt, szinte már sehova nem indulunk el a mobilunk nélkül, a viselhető eszközöknek hála pedig a csuklónkon hordjuk az értesítéseket, üzeneteket.

Ezek után logikusnak tűnik, hogy a testbe is utat találjanak a fejlesztések. A magyarra embertökéletesítésként lefordítható human augmentiation jelenleg kétféle formában ér el a szélesebb réteghez: bionikus karok, protézisek, illetve bőr alá kerülő RFID chipek formájában.

De mit szól ehhez a környezet?

A Kaspersky a márciusi NEXT konferencia panelbeszélgetésére ezúttal olyan vendégeket hívott meg, akiknek ezen eszközök a mindennapok részét képezik. A fő fókuszt azonban most a társadalmi környezet, az elfogadottság, továbbá a biztonsági kérdések kapták.

A képregényekben gyakori, hogy az emberek kétkedve, bizalmatlanul állnak a szupererővel bíró mutánsokhoz, de a való életben mennyire viselkedhet előítéletesen a környezet egy „robotkezű” emberrel szemben a munkahelyen vagy a társkeresésben?

Ezekre a kérdésekre ad választ a Kaspersky megbízásából, Európában 6500 fő megkérdezésével készült felmérés, ami a beszélgetés apropóját is szolgáltatta, és jelentős véleménykülönbségekre világít rá. A kutatás főbb megállapításai a következők:

Az európai felnőttek csaknem fele (46,5 százaléka) úgy véli, hogy az embereknek meg kell adni a szabad választás lehetőségét a testük embertökéletesítési technológiák segítségével való fejlesztésére.

Az európaiak 12 százaléka ellenezné, hogy egy tökéletesített személlyel dolgozzon együtt, mert szerintük az illető tisztességtelen előnyben lenne a munkahelyen. Ugyanakkor ötből két európai (39 százalék) aggódik amiatt, hogy ezek a módosítások társadalmi egyenlőtlenséget vagy konfliktust eredményezhetnek a jövőben.

Összességében az európaiak csaknem fele (49 százaléka) izgatott vagy optimista egy olyan jövőbeli társadalmat illetően, amelyben a tökéletesített és nem tökéletesített emberek egymás mellett élnek.

Ami a magánéletet illeti, az európaiak közel fele (45 százaléka) számára nem jelentene problémát egy tökéletesített emberrel randizni, és 5,5 százalékuk arról számolt be, hogy randevúzott már ilyen személlyel.

Ha egy családtagnak egészségügyi okokból kellene tökéletesítési technológiát igénybe vennie, a válaszadókat az zavarná a legkevésbé, ha a családtag bionikus kart (38 százalék) vagy bionikus lábat (37 százalék) kapna.

Az európaiak mindössze 16,5 százaléka gondolja furcsának saját magunk tökéletesítését, míg a negyedük (25 százalék) bátor dolognak tartja.

A válaszadók alig több mint a negyede (27 százalék) véli úgy, hogy a tökéletesített embereket kormányzati szintű különleges képviselet illeti meg, 41 százalék pedig ellenzi ezt az ötletet.

Bár Európa-szerte széles körű támogatást és érdeklődést tapasztalunk az embertökéletesítés iránt, érthető módon aggályok is felvetődnek annak a társadalomra gyakorolt hatása kapcsán. A kormányoknak, az iparági vezetőknek és a tökéletesített embereknek együtt kell működniük az embertökéletesítés jövőjének formálása érdekében, hogy biztosítani lehessen ezen izgalmas iparág szabályozott, mindenki számára biztonságos fejlődését

– mondta el az eredmények kapcsán Preuss.

A robotkar nem érez fájdalmat

A jelenleg 15 éves Tilly Lockey is megosztotta történetét, aki alig múlt egyéves, mikor amputálni kellett mindkét karját agyhártyagyulladás miatt. A kislány bionikus karokat kapott, melyekkel időközben megtanult festeni, sminkelni is, és egy olyan generációt képvisel, aki robotikus karral nő fel. Saját YouTube-csatornáján azt mutatja meg, hogy bárki megtanulhat ügyesen sminkelni, ha neki is sikerül a robotikus kezével, illetve sokszor hangoztatja, hogy nem tökéletesnek, hanem valódinak születünk. Mivel kiskorában folyamatosan fejlődésben és növésben volt, ezért a szüleinek jelentős anyagi terhet jelentett az újabb és újabb karok vásárlása.

Tilly már videóklipben is szerepelt azokkal a bionikus karokkal, melyeket a Robert Rodriguez és James Cameron nevével fémjelzett Alita: A harc angyala című sci-fi akciófilm tervező stábjától kapott. A Kaspersky beszélgetésén elárulta, ugyan szupererőt nem adnak neki a karok, de mindenképp előnynek tudná be, hogy egy utcai támadás esetén nem érezne fájdalmat egy balhorgos kiosztásakor.

Dr. Bertolt Meyer a németországi Chemnitz University of Technology professzora Tillyhez hasonlóan szintén az i-LIMB végtagprotézisével éli az életét, egyik kedvenc hobbija a zenélés. A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a „testi fogyatékosságot” hagyományosan senki nem szokta menőnek tartani, ám az ő karja iránt lépten-nyomon érdeklődnek az emberek, és ez fontos változás. Kiemelte, hogy mentális egészség és közérzet szempontjából sokat jelentenek ezek a bionikus protézisek: nemcsak, hogy a hétköznapi feladatokat képes velük elvégezni, de úgy érzi, hogy az embertársai így kevésbé tekintik őt hátránnyal élőnek.

Hannes Sjöblad, a beépíthető mikroelektronikákkal foglalkozó Dsruptive Subdermals deep tech cég társalapítója és vezetője szerint nem szabadna úgy tekinteni az ilyen megoldásokra, mintha a felsőkategóriás, drága eszközök kevesek kiváltsága lenne, hozzáférhetővé és elérhetővé kellene tenni mindenki számára, hogy élvezzék az előnyöket. 2015 elején a világ felkapta rá a fejét, hogy a stockholmi Epicenter hi-tech központ több száz dolgozója kezébe ültetett rizsszem nagyságú mikrochipet, amelyekkel a személyre szabott biztonsági információkat hordozzák kvázi a bőrük alatt. Így nyithatnak ki ajtókat, vagy üzemeltethetnek fénymásolókat egyetlen intéssel.

Sjöblad az újítás egyik atyja, aki szintén chipet ültetett a kezébe, és rendkívül kényelmesnek tartja, hogy így kevesebb tárgyat kell magánál hordania. Szerinte Svédországban azért fejlettebb a biohacker kultúra, mert az emberek összességében érdeklődnek a technológia iránt és nyitottabban állnak hozzá. A svédeknél már a 90-es években elérhető volt a gyors internet, és nagyobb a bizalom a cégek és a kormány felé az adatvédelemmel kapcsolatban. Az országban már több százan váltják ki a lakáskulcsot és a vonatjegyet a kezük alá rejtett chippel.

A múltból kell tanulni, hogy a jövő biztonságosabb legyen

David Jacoby, a Kaspersky szenior biztonsági kutatója szerint az okosotthonok és IoT-eszközök biztonságával kapcsolatban késve reagáltak a gyártók és a szakértők, ezt a hibát pedig nem szabad még egyszer elkövetni. A testbe építhető technológiánál komolyabban kell venni a szabványok kialakítását, hiszen egy technológia minél közvetlenebb kapcsolatban van a testünkkel, annál zavaróbb és kockázatosabb, ha valami rosszul működik. Jacoby azt is hozzátette, hogy a magán- és a nyilvános szektornak együtt kell majd dolgoznia ezen, a szabályok megalkotását pedig inkább dedikált, szakértőkből álló testületre lenne üdvös bízni, nem az egyes országoknak kellene saját jogi szabályozást kialakítani.

Preuss szerint is érdemes tanulni a múltból. Az okostelefonok megjelenésekor nem voltak elérhetők azok a biztonsági fejlesztések, mint manapság, egy csapásra meg is jelentek a különféle vírusok. Amikor a dolgok internete berobbant, akkor pedig jött a fertőzött eszközökből toborzott zombihálózatok (botnetek) problémája. A testbe építhető fejlesztések biztonsági kérdéseivel is épp ezért időben kell foglalkozni, mielőtt még szélesebb tömegekhez érnek el, ráadásul itt is sarkalatos pont az emberi jogok és a magánszféra kérdése. A hackerek jó eséllyel idővel már a testekbe is be akarnak majd férkőzni – bármennyire tűnhet sci-finek, a folyamat már elkezdődött.