A pénteki nap végére a Facebook Messenger is kezdi megadni magát, a Downdetectoron egyre több hibabejelentés érkezik. Úgy tűnik, most sehol nem ússzuk meg a problémát, mert böngészőben és mobilon is akadozik. Szintén bajok vannak a Facebookkal és a WhatsAppal is.

Amint megtudunk bármi újat, vagy a világ rendje áll helyre, jelezni fogjuk.