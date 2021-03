Holnaptól az EA Play játékai is elérhetők lesznek a PC-s Xbox Game Pass előfizetők számára

Eléggé felpörgött az élet a Microsft-féle Xbox Game Pass háza táján az elmúlt napokban. A múlt héten az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és az Európai Bizottság is jóváhagyta, hogy a Microsoft felvásárolja a ZeniMax Mediát, aminek eredményeként húsz nagynevű játék került be az Xbox Game Pass kínálatába, ma pedig bejelentette a redmondi cég, hogy március 18-tól az EA Play játékai is elérhetők lesznek a szolgáltatás PC-s előfizetői számára.

Ennek hála a PC-s Xbox Game Pass előfizetők hatvan újabb játékhoz férhetnek hozzá a már meglévő előfizetésükkel, köztük olyan programokhoz mint a Star Wars Jedi: Fallen Order, a FIFA 20, a Titanfall 2 és a Need for Speed Heat, illetve olyan népszerű sorozatok egyes epizódjaihoz, mint a Battlefield, a Madden NFL, a Command & Conquer és a The Sims.

Ehhez nem kell mást tenni, mint Windows 10-re letölteni a EA Dekstop alkalmazást, bejelentkezni a már meglévő EA fiókkal vagy készíteni egy újat. Ezt követően nem kell mást tenni, mint összekötni az EA fiókat az Xbox Game Pass szolgáltatással, és már eléhetővé is válnak a játékok. Hogy mindezt pontosan miképp kell elvégezni, arról az alábbi videó nyújt bővebb tájékoztatást.

Az Xbox Game Pass ugyanaz a játékoknak, mint a Netflix a filmeknek/sorozatoknak. A felhasználó fix havidíjért cserébe hozzájut egy folyamatosan bővülő és változó katalógushoz, amiből kedve szerint tölthet le (vagy streamelhet) játékokat egészen addig, míg van élő előfizetése.

Az Xbox Games Pass elérhető Xbox konzolokon, Windows 10 operációs rendszert futtató számítógépeken és androidos mobiltelefonokon is – utóbbi esetben nem letöltős, hanem streamelős megoldásban, ami még idén megérkezik iOS-re és PC-re is. Ráadásul akinek a valamivel drágább Xbox Game Pass Ultimate előfizetése van, az konzolon, PC-n és mobilon is eléri a szolgáltatás kínálatát, és átjárás is van a programok között, tehát az Xboxon elkezdett játék PC-n és mobilon is ott folytatható, ahol abbahagytuk, és ez természetesen visszafelé is igaz.