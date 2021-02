A Facebook keménykedik, a Google viszont hajlandó fizetni a hírekért

A Facebook február 17-én jelentette be, hogy a médiapiaci szabályozásról szóló ausztrál törvény miatt a továbbiakban nem engedélyezi a helyi felhasználóinak a sajtóban megjelenő hírek megosztását, Ausztrálián kívül pedig (így Magyarországon is) az ausztrál sajtótermékek cikkeit nem lehet megoszatni, a rendszer az alábbi üzenet kíséretében tagadja meg a posztolást:

A Facebook az ausztrál kormány jogszabályaira reagálva Ausztráliában korlátozza a hírhivatkozások és a hírodalak bejegyzéseinek közzétételét. Globális szinten pedig az ausztrál kiadványok hírhivatkozásainak közzététele és megosztása vált korlátozottá.

Korábban a Google is tiltakozott az ausztrál tervezet miatt, egyenesen a keresőjének leállításával és az országból történő teljes kivonulássaé fenyegetőzött, de a vállalat végül egész más utat választott, mint a Facebook: három éves megállapodást kötöttek a Rupert Murdoch-féle News Corp alá tartozó kiadványokkal. Ennek értelmében a Google News Showcase az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Ausztráliában számos lap tartalmait használhatja, ezért hajlandó fizetni is (az összeg egyelőre nem került nyilvánosságra), ráadásul a keresőóriás még a reklámbevételeit is hajlandó megosztani, továbbá pénzt fektet a megállapodás részét képező kiadványok hang- és videoalapú tartalmaiba, továbbá előfizetéses platformot fejleszt számukra.