Biztonságosabbá válhat a Google Chrome inkognitó módja

Új biztonsági fejlesztést tesztelnek a Google Chrome iOS-es mobilverziójában, ami egy plusz védelmi réteget adna a netezőknek. A megoldás lényege, hogy az inkognitó módban megnyitott lapok zárolhatóvá válnak, és csak TouchID-vel, vagy FaceID-vel, tehát ujjlenyomat-, vagy arcfelismeréssel lehetne feloldani azokat.

Az inkognitó mód fő előnye, hogy az eszközt használó többi személy nem láthatja a tevékenységünket. És itt a kulcsszó: azok nem látják, akik használják még az eszközt. Előfordulhat, hogy tevékenységeinket továbbra is láthatják a felkeresett weboldalak (beleértve a webhelyen használt hirdetéseket és forrásokat is), a hálózatot működtető munkahely és iskola, illetve az internetszolgáltató. Tehát főleg akkor ajánlott használni, ha valaki netán munkahelyi eszközről böngészik, vagy másokkal osztja meg a készüléket.

Hogy végül élesben mikor teszik elérhetővé a felhasználóknak, nem tudni, jelenleg a béta állapotnál tart a fejlesztés.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6

— Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021