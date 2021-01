A Cyberpunk 2077 első nagyobb javításával is akadnak problémák

Még tavaly, december 10-én jelent meg 2020 egyik legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077, a Witcher 3 lengyel fejlesztőinek legújabb alkotása, ami a megjelenésekor képtelen volt megfelelni a felfokozott elvárásoknak. A videójáték minden platformon tele volt hibákkal, az előző generációs konzolokon sokszor játszhatatlannak bizonyult (a Sony fel is függesztette a program értékesítését), és a játékmenet sem feltétlenül felelt meg annak, amit a CD Projekt Red sugallt az elmúlt években. A meglehetősen botrányos start után a fejlesztők többször ígéretet tettek arra, hogy javításokkal rendbe teszik a játékot, és ezen vállalás részeként a héten minden platformra megérkezett az első nagyobb, 1.1-es frissítés, ami rengeteg hibát hivatott kijavítani.

Kapcsolódó A Cyberpunk 2077 olyan, mint az idei év: masszív csalódás Mindenki messiásként várta ezt a játékot, a végeredmény viszont igencsak elmarad a felfokozott elvárásoktól.

Az interneten terjedő beszámolók szerint ugyanakkor a patch nemcsak javításokat hozott, de egy olyan új hibát is, ami konkrétan lehetetlenné teszi a felhasználók számára, hogy folytassák és befejezzék a Cyberpunk 2077 központi szálát. A Down on the Street nevű küldetést érintő probléma nem mindenkinél jelentkezik, de amennyiben bekövetkezik, az említett missziót elindító hívásnál a főhősnél bejelentkező Takemura nem szólal meg, így nem is lehet folytatni a küldetést, a játékos hoppon marad. A feladattal már a korábbi verzióban is akadtak problémák, nagyjából hasonló módon, azzal a különbséggel, hogy akkor egyeseknél soha nem érkezett meg a küldetés elindításához szükséges telefonhívás.

Szerencsére úgy tűnik, hogy a buggal kapcsolatban van megoldás: a trükk szerint fel kell hívni Judyt, mielőtt Takemura megcsörgetné a karakterünket, és amint a vonal másil végén a nő felveszi a telefont, meg kell szakítani a hívást. Ezt követően ki kell választani egy mellékküldetést, majd a játékon belül várni 24 órát, és ezt követően elméletileg már gond nélkül lezajlik az említett beszélgetés, ami nélkülözhetetlen a Down on the Street küldetés megoldásához.