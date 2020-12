A Sony levette boltjából a hibáktól hemzsegő Cyberpunk 2077-et

PlayStation 5-ön és Xbox Series X-en is visszafelé kompatibilis lesz a Cyberpunk 2077

Nyolc évnyi várakozás és számos halasztás után december 10-én végre megjelent az év legjobban várt videójátéka, a Cyberpunk 2077. A játékosok alig várták, hogy végre elmerülhessenek a programban, de a kezdeti öröm után kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a programon még kicsit csiszolni kell ahhoz, hogy valóban felhőtlen legyen a szórakozás. Miután a játékosok nagy számban jelezték, hogy a program hemzseg a bugoktól (konzolokon szinte a játszhatatlanság határait súrolja) a Sony döntést hozott, és péntek reggelre levette a játékot a PlayStation Store kínálatából.

Természetesen erről egyeztetett a CD Projekt Reddel is. A játék fejlesztői korábban közölték, hogy visszatérítik a játékosok pénzét, amennyiben elégedetlenek a játék minőségével, de a Sony és a Microsoft jelezte, hogy ehhez bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. A Sony esetében egyszerűbbnek tűnt, ha teljesen leveszi a programot a PlayStation Store-ból, így a játékosok könnyebben kaphatnak refundot. A Microsoft egyébként még nem lépett ilyen téren, de ezek után elképzelhető, hogy fog.

A megvásárolt példányok továbbra is megmaradnak a játékosok könyvtáraiban, és dobozos formában is hozzá lehet jutni. A CD Projekt RED egyébként azt ígéri, hogy január-február környékén egy komolyabb javítással jelentkezik, ami kigyomlálja a nagyobb problémákat is a programból.