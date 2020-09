A játékosok járnak a legjobban a Microsoft nagy üzletével

Az Xbox-vezér Phil Spencer erős bejelentéssel kezdte meg a hetet: a Microsoft felvásárolja a ZeniMax Mediát, a videójáték-piac egyik legnagyobb független csoportját. Ezzel egy rakat stúdió, több mint 2300 szakember és számos legendás játék is a redmondiakhoz kerül. A ZeniMaxhoz tartozik többek közt a Doom és a Quake játékokat jegyző id Software, a Dishonored és a Prey programokat készítő Arkane Studios, a The Evil Withinről ismert Tango Gameworks, na és a nagyágyú Bethesda Softworks, akikről rögtön a The Elder Scrolls, valamint a Fallout széria juthat eszünkbe.

A Microsoft 7,5 milliárd dollárt (kb. 2315 milliárd forint) ad a csoportért, a jelenleg hatósági jóváhagyásra váró ügylet 2021 második felében zárulhat le. A ZeniMax becsült értéke 2016-ban még 2,5 milliárd dollár volt, és korábban kiszivárgott, hogy a Sony is szemet vethetett rá.

Spencer elmondása szerint a Microsoft és a ZeniMax Studios közti kapcsolat mindig is szívélyes volt. Elég csak megemlíteni, hogy az id Software eredeti Wolfenstein és Doom játékai anno mennyire fontos szerepet játszottak a PC-s játéktörténelemben.

Többen is megjegyzik a hír kapcsán annak ironikus voltát, hogy a Microsoft egy olyan cégre teszi rá a kezét, ami számos PlayStation-exkluzív címért felel. A Tango Gameworks a Ghostwire: Tokyo, az Arkane pedig a Deathloop programokat jelentette be eddig PlayStation 5 konzolra. Spencer azt egyelőre nem jelentette ki, hogy a jövőbeli Bethesda játékok Xbox-exkluzívak lennének, de sokat sejtet azon mondata, miszerint már nagyon várja a cég következő játékainak megjelenését PC-re és Xbox konzolokra.

Az üzlet a játékosoknak is rendkívül kedvező: a jövőben számos zenimaxos játék válik elérhetővé a havidíjas Xbox Game Pass előfizetői számára, konzolon és PC-n egyaránt.

Külön pikantéria a bejelentéssel kapcsolatban, hogy éppen kedden indul meg az Xbox Series X és a Series X konzolok előrendelése:

