TikTok-klón funkció jöhet a Facebookra

A kínai ByteDance által birtokolt TikTok meglepően rövid időn belül tett szert elképesztő népszerűségre, amit más közösségi platformok üzemeltetői is megirigyeltek. A Facebook sem tétlenkedik: nemrég több mint 50 országban vált elérhetővé a cég által birtokolt Instagramon a Reels, ami gyakorlatilag egy TikTok-klón, és szintén pár másodperces rövid videók készítését teszi lehetővé.

Sejthető volt, hogy a nagy kék közösségi oldalt sem hagynák ki ebből, hiszen korábban már történt hasonló: a Facebook anno a Snapchatről is lemásolta a 24 óra után eltűnő sztorikat, amik először az Instagramba kerültek be, majd a Facebookra is megérkeztek. Most úgy tűnik, ugyanez fog történni a 15 másodperces videókkal.

Matt Navarra szoftvermérnök a Twitteren tett közzé felfedezését, miszerint a Facebook mobilappjának forráskódjában arra utaló jeleket talált, hogy a Facebook felületén a beszédes Short Videos, azaz rövid videók néven kerül be az Instagram Reels megfelelője. Hogy szélesebb körben mikor válik tesztelhetővé a funkció, arról még semmit nem tudni.

Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app

This appears to be in addition to Instagram Reels

h/t @roneetm

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 13, 2020