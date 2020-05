Nem egészen úgy működik a Spotify újítása, ahogy gondolnánk

A zenehallgatáson is látszik, hogy megváltozott az életünk

A koronavírusos járvány érezhetően átalakította az online fogyasztási szokásokat, a videókonferencia-appok közt a Zoom népszerűsége nőtt óriásit, illetve az alkalmon kapva a Google is ingyen elérhetővé tette a Google Meetet mindenki számára. Érthető mód sokan fogyasztottak sorozatokat, filmeket is a streamingszolgáltatásokon keresztül. A Netflix a fizikai távolságtartás jegyében olyan közös sorozatnézést lehetővé tevő funkciót vezetett be, ami némi közösségi érzést nyújt az elszigetelt időszakban.

A Spotify április végén közzétett adatai is arról árulkodtak, hogy a karanténok hétköznapjai zenefogyasztás tekintetében olyanok, mint a hétvégék. A streamingszolgáltatás május közepén, kicsit késve közzé is tett egy közös zenehallgatási funkciót, ami béta állapotban a napokban megjelent a magyarok előfizetőknél is.

A Group Session, azaz csoportos zenehallgatás viszont nem teljesen úgy működik, ahogy azt várnánk – ahelyett, hogy az ismerősök távolról hallgathatnák ugyanazokat a dalokat egy időben, gyakorlatilag azoknak készült, akik fizikailag egy térben tartózkodnak, de közösen vezérelnének egy listát.

A fejlesztés lényege, hogy az egyik felhasználó hostként a Csatlakozás menüből elindíthatja a csoportos zenehallgatást, ekkor egy kódot generál az app. A másik félnek ezt a kódot kell beszkennelnie a mobilján, a szintén Csatlakozás menüből elérhető Olvasd be a csatlakozáshoz gomb megnyomása után. Persze a dolog kijátszható azzal, hogy egy másik kijelzőn, például laptopon nyitjuk meg a létrehozott kódról készített képernyőmentést, majd azt olvastatjuk be a telefonnal. De sokra nem megyünk, mivel a lejátszott zene csak a host készüléken hallatszódik, a becsatlakozó vendégek (akikből egyébként akár legfeljebb 100 is lehet) készülékein nem szól.

A vendégek viszont felhatalmazást kapnak olyan funkciók vezérlésére, mint a hangerő állítása, szám léptetése, szüneteltetése, így gyakorlatilag egy közösségi távirányítóról van szó. Természetesen a kód azután már nem működik, hogy a host véget vetett a közös zenehallgatásnak, minden alkalomhoz újat kell generálni.

A csoportos zenehallgatás lényegében leginkább házibulikban hasznosítható, vagy olyan összejöveteleken, amikor emberek egy térben tartózkodnak, és a közös zenehallgatás a céljuk olyan módon, hogy a lejátszási listát ne csak egyetlen ember tudja kezelni. A Spotify remélhetőleg később továbbfejleszti a funkciót, hogy akár a távolból is hallgathassunk zenét barátainkkal egy időben.

(Kiemelt kép: GettyImages)