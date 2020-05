Nagy üzletet kötött a Facebook

Egy kép többet mond minden szónál, de mennyit ér egy gif? Úgy tűnik, hogy akár több millió dollárt is. A Facebooknak sikerült megállapodnia a világ egyik legnépszerűbb gifgyűjtő és készítő szolgáltatásával, a Giphy-vel, 400 millió dollárért (kb. 131 milliárd forint) felvásárolja a platformot.

A Facebook és a Giphy közti tárgyalások már a koronavírusos járvány előtt elkezdődtek, amikor még csak közös munkáról volt szó, nem akvizícióról. A közösségi óriásnak végül áron alul sikerült rátennie kezét a szolgáltatásra, mivel annak piaci értéke legutóbb 600 millió dollár volt, 2013-as indulása óta pedig 150 millió dollárnyi befektetést kapott.

A Giphy bejelentése szerint a cég és annak alkalmazottai az Instagram fejlesztéséért felelős csapatba fognak beolvadni, hogy közösen dolgozzanak a képmegosztón elérhető mozgóképes funkciókon. A Facebook egyébként már integrálta a Giphy-t, ennek köszönhetően érhető el rengeteg gif a Facebookon, a Messengeren, Instagramon és a WhatsApp csevegőben is.

Érdekes lesz látni, hogy a felvásárlás után miként alakulnak a Giphy eddigi partnerkapcsolatai más közösségi hálózatokkal és csevegőplatformokkal, legutóbb tavaly nyáron például a TikTokkal állapodtak meg. A Giphy-t használja továbbá a Twitter és Slack is.

We’re so excited to share some news – GIPHY has been acquired by @Facebook and is joining the @Instagram team! 🎉

Read more here: https://t.co/U6AYQ16cEQ pic.twitter.com/ATjEY1VK3K

— GIPHY (@GIPHY) May 15, 2020