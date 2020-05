A Huawei szerint az amerikaiak maguk alatt vágják a fát

Múlt hét pénteken az amerikai kereskedelmi minisztérium bejelentette, megváltoztatja az exportszabályozást annak érdekében, hogy blokkolni tudja a Huaweit amerikai szoftverek és technológiák alkalmazásával gyártott félvezetők beszerzésében. Az új szabály alapján minden külföldi vállalatnak speciális engedélyt kell majd kérnie az amerikai kormánytól, ha a kínai vállalatnak amerikai szoftverek és technológiák közvetlen felhasználásával készített félvezetőket vagy egyéb termékeket akar eladni.

A Huawei elnöki posztját rotációs alapon betöltő Guo Ping is reagált a hírre a vállalat éves elemzői gyűlésén. A szakember szerint az USA kormányának arra is kéne gondolnia, hogy a globális piacra milyen hatással bírhat az újabb korlátozás. Szerinte a múlt hét pénteken bejelentett intézkedéssel számos más cég és ipari szervezet aggodalmát is figyelmenkívül hagyják az önkényes és ártalmas döntéssel. Az új szabály elkerülhetetlenül hatással lesz a Huawei több mint 170 országban jelenlévő hálózatainak terjeszkedésére, fenntartására, és folyamatos működtetésére, de hosszútávon a globális félvezetőgyártó szektorban is károkat fog okozni.

Az amerikaiak saját technológiai erősségeik révén lehetetlenítik el a határaikon túli vállalatokat, ami aláássa a nemzetközi cégek amerikai technológiába és ellátási láncába vetett bizalmát – tehát az amerikaiak érdekeit is károsítja – mondta Ping.

Kína kormánya is erősen ellenzi az amerikaiak lépését. A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna a minisztérium közlésére hivatkozva arról tudósított, hogy Kína felszólította az Egyesült Államokat, „azonnali hatállyal hagyjon fel helytelen lépéseivel, és teremtsen megfelelő feltételeket a normális kereskedelem és együttműködés számára” – számolt be róla az MTI.

A Peking szócsövének tartott Global Times kínai lap pénteken bennfentes forrásokra hivatkozva azt írta: Kína a szankciókra válaszul kész olyan amerikai nagyvállalatokat, mint az Apple, a Cisco Systems és a Qualcomm feltenni a „megbízhatatlan entitások listájára” és vizsgálatot indítani ellenük. Erre a listára olyan külföldi vállalatok, szervezetek és személyek kerülnek, amelyeket Peking megbízhatatlannak tart, mert szerinte kárt okoznak kínai vállalatoknak. Emellett felfüggeszthetik a vásárlásokat a Boeing amerikai repülőgépgyártótól is.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium tavaly májusban tette fel a Huaweit és leányvállalatait arra a feketelistára, amelyen az Egyesült Államok nemzetbiztonságára vagy külpolitikai érdekeire potenciális veszélyt jelentő cégek szerepelnek. Ezek a vállalatok az amerikai kormányzat engedélye nélkül nem vásárolhatnak alkatrészeket vagy technológiát amerikai cégektől.

(The Verge, MTI)

(Kiemelt kép: GettyImages)