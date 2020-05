Amerika újabb csapást mér a Huaweire

Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma pénteken közölte, hogy további szigorításokat vezet be export terén. Azon globális félvezetőgyártók, amelyek amerikai szoftvert és technológiát használnak működésükhöz, nem szállíthatják termékeiket a kínai Huawei számára, amennyiben nem kaptak rá engedélyt az amerikai hatóságtól. A döntés tovább fokozhatja a feszültséget Kínával.

Wilbur Ross, az USA kereskedelmi minisztere szerint ugyanis a Huawei a tavaly májusban létrehozott Entity List feketelista eredeti célját kerüli meg, és ilyen módon mégiscsak élvezi amerikai szoftverek és technológiák előnyeit. A döntés a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.-nak (TSMC) és számos más szerződéses félvezetőgyártónak is fájdalmas lehet. A Huawei mobilokba kerülő HiSilicon chipeket ugyanis a TSMC gyártja, akik az Apple A-szériás chipjeiért, illetve egyes Qualcomm komponensekért is felelnek. De más chipgyártók is olyan felszerelésekre támaszkodnak, amelyek amerikai cégektől, például a KLA, Lam Research és Applied Materials vállalatoktól származnak.

Donald Trump amerikai elnök tavaly májusban írta alá az elnöki rendeletet az Egyesült Államok telekommunikációs hálózatának védelméről, és tette feketelistára a Huaweit azon kínai vállalatok közé, akiknek csak speciális engedéllyel szállíthatnak technológiát amerikai cégek. Szerdán azt is bejelentették, hogy 2021. májusig meghosszabbítják a Huawei-t is érintő kereskedelmi tilalmat, melynek értelmében az amerikai vállalatok nem kereskedhetnek a nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak ítélt kínai cégekkel.

(Kiemelt kép: GettyImages)