Itt a P40 zászlóshajó családja, a Huawei három új csúcsmobilja (x)

Újra szintet lépett prémium okostelefon-családjával a Huawei: a P40 készülékek hardveres, fotós és hálózati téren is a maximumot nyújtják.

Hihetetlen sebességgel vált a mobilpiac egyik legfontosabb gyártójává a Huawei. Széles termékpalettáján a P sorozatú csúcskészülékek érkezése mindig meghatározó esemény, hiszen a legújabb technológiák mellett addig nem látott felhasználói élményt és funkciókat mutat be. Most sincs ez másként, a P40 család három tagja minden szinten a 2020-as élmezőnyt képviseli.

Lenyűgöző külső

Egy csúcsmobil esetében fontos a külcsín, amely nem csak a felhasznált anyagokat és színeket jelenti, hanem a kijelző képességeit. A P40 Pro és a P40 Pro+ egyedülálló Overflow kijelzőt kapott, amely lekerekített sarkokkal nem csak a látvány, de a készülék fogása szempontjából is fontos. Ráadásul most már az ujjlenyomat-olvasó is beköltözött a panel alá, így nem foglal külön helyet máshol, sőt, az új elhelyezés a hatékonyságán is rengeteget javított.

Tökéletesnél is jobb fotók

A P40 tripla, a P40 Pro quad, míg a P40 Pro+ penta kamerás hátsó fényképező-rendszert kapott, melyet a Leica mérnökeivel közösen fejlesztett a Huawei. A P40-ben ultraszéles és széles látószögű, valamint telefotó lencsék dolgoznak, a P40 Pro szuperérzékeny Cine kamerát és 3D mélységérzékelőt állít hadrendbe, így akár 50-szeres SuperSensing zoomra képes. A P40 Pro+ esetében pedig akár 10-szeres optikai és 100-szoros digitális zoom is elérhető, így sem a hozzánk közeli, sem pedig a messzeségben lévő témák nem jelenthetnek akadályt.

A fényképek rögzítésében az UltraVision szenzor segít, amely éles és kontrasztos képeket és villámgyors autófókuszt biztosít. Ehhez adódik egy mesterséges intelligenciával felvértezett szoftveres segéd, amely még részletgazdagabbá teszi az elkészült képeket akkor is, ha esetleg sötétben szeretnénk fényképezni.

Az állóképek mellett a P40 sorozat a videók terén is remekel. A P40 Pro és Pro+ modellekben a 40 megapixeles Cine kamera ultraszéles látószöge és a nagyméretű szenzor akár a profi DSLR kamerákra jellemző képarányt is támogatja. A valós idejű bokeh szimulációval szintén profi kamerák hatása érződik, fókuszba állítva a felvétel tárgyát és elmosva annak hátterét. És hogy a hang se maradjon ki a felsorolásból, az AudioZoom funkcióval egy adott pontra közelítve erősíthetjük fel az onnan érkező hangokat, így például egy tömeg közepén is érthető marad a felvétel alanyának beszéde.

Nem is gondolnád, milyen helyzeteket tudsz izgalmassá tenni – főleg a mostani otthonlét ideje alatt – az Ultra Slow funkciónak köszönhetően. Kiömlik egy pohár víz? Lassítsd le és figyeld meg minden cseppjét az ultra lassításnak köszönhetően, vagy videózz kiskedvenceddel, amint éppen feléd ugrál, de a kertben felröppenő madarakat is David Attenborough operatőrét megszégyenítő részletességgel veheted fel lassítva.

Erő, gyorsaság és új segéd

A Huawei saját fejlesztésű Kirin 990 processzora nem csak a hardveres sebességével lenyűgöző, de már támogatja a lehető legtöbb 5G hálózatot, valamint képes az új Wi-Fi 6 Plus hálózatokkal is kommunikálni, ezáltal az online – akár 4k-ban – filmnézés nem jelenthet többé akadályt.

Az Android fölé húzott EMUI 10.1 felhasználói felület egy sor új, innovatív funkciót kínál például a Huawei Share megosztási lehetőségeit. Mindannyian ismerjük manapság a multitasking fogalmát. Ennek megvalósításában nagyszerű partner a P40-sorozat bármelyik tagja, hiszen a Multi Ablak funkciónak köszönhetően egyszerre akár három dologgal is végezhetünk, így amíg például online kurzuson veszünk részt, addig egyszerre olvashatjuk a legfontosabb híreket és akár jegyzetelhetünk is, a készüléknek ez nem okoz gondot.

Azt hihetnénk, hogy az erős processzor és a funkciók tárháza kivégzi a készülék akksiját, azonban mindamellett, hogy bivalyerős akkumulátorok szolgáltatják a szükséges energiát, ha esetleg mégis merüléshez közeli állapotba kerülünk, a 27 wattos vezetéknélküli, vagy a 40 wattos Super Charge töltéssel percek alatt biztonságos akku-töltöttségre tehetünk szert.

Szoftveresen is személyre szabhatjuk készülékünket; a Huawei Mobile Services (HMS) és az erre épülő AppGallery kínálata folyamatosan bővülő app-ellátottságot biztosít a legnépszerűbb hazai és nemzetközi mezőnyből.

A Huawei P40 és P40 Pro már elérhető az ismert online áruházakban, a kereskedelmi partnerek kínálatában és a Vodafone-nál, május elejétől pedig már a Magyar Telekomnál is.