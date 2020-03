Ezt a programot semmiképp ne töltse le a gépére!

Ahogy egyre több áldozatot szed a koronavírus, érthető mód úgy nő az emberek aggodalma világszerte, nem véletlen, hogy ezt az érzékenységet a kiberbűnözők is kihasználják. Biztonsági szakértők egyre több olyan adathalász kampányra figyelmeztetnek, amelyek az emberek egyik legalapvetőbb érzését, a félelmet próbálják kihasználni, így kiemelten fontos, hogy ezekben az időkben ne nyitogassuk meg csak úgy az e-mailek csatolmányait, és ne töltsünk le olyan appokat, amik nem biztonságos forrásból származnak.

A Malware Hunter Team biztonsági szakértői nemrég egy újabb zsarolóvírust (ransomware) azonosítottak, ami ironikusan a „CoronaVirus” nevet kapta.

A kártevő fertőzött weboldalakon keresztül terjed, amelyeken a WiseCleaner nevű, rendszer-optimalizáló szoftvert lehet letölteni.

A WSHSetup.exe telepítő elindításával viszont egyben a CoronaVirus trójai, valamint az adatlopó Khalesi, vagy Kpot vírusok is az eszközökre kerülnek. Ezáltal olyan érzékeny adatokhoz férhetnek hozzá a kiberbűnözők, mint böngészési adatok, e-mailek, csevegések, különféle fiókok bejelentkezési adatai. A zsaroló CoronaVirus ezen felül a szokott módon zárolja is a felhasználó fájljaihoz való hozzáférését, és váltságdíjat követel azok feloldásáért.

A kiberbiztonsági szakértők nemrég hívták fel a figyelmet arra is, hogy rendkívül gyorsan terjed a felhasználók körében a CovidLock nevű zsarolóvírus, ami koronavírus-követő alkalmazásnak álcázza magát. A coronavirusapp[.]site címen beszerezhető program azért is megtévesztő, mert létezik egy valóban megbízható, ilyen nevű szolgáltatás is, csak a coronavirus.app domén alatt.

Az egyetlen jó megoldás a zsarolóvírusok ellen, ha a fontos fájlokról mindig van biztonsági másolatunk egy másik eszközön, vagy akár a felhőben, de semmiképpen sem ugyanazon az eszközön, amin dolgozunk. Ne nyissunk meg olyan csatolmányokat, amik ismeretlen feladótól származó e-mailben érkeznek, és mindig legyen egy naprakész biztonsági szoftverünk a gépen, mint például a BitDefender Anti-Ransomware. Ezekben az időkben legyünk még elővigyázatosabbak, milyen szoftvert töltünk le a netről.

(Kiemelt kép: GettyImages)