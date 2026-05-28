Ezért veszélyes a szemdörzsölés

Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére – írja a Science Alert.

A szem viszkető érzésének leggyakoribb oka szakértők szerint az allergiás kötőhártya-gyulladás, amely a viszkető esetek közel 50 százalékát teszi ki. Ilyenkor sokan bőrpírt, duzzanatot tapasztalhatnak a szemhéjak belső oldalán. Megeshet az is, hogy a dörzsölési inger akkor jelentkezik, amikor szemszárazság lép fel, vagy valami beszorult a szemünkbe. A szemviszketésnek azonban nemcsak okai, de következményei is lehetnek.

Mit kockáztatunk?

A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a keratoconus kialakulása. Ez egy olyan, lassan előrehaladó szembetegség, amely a szaruhártya elvékonyodásával, kúpszerű előreboltosulásával jár. A betegség során a szaruhártya megszokott félgömb alakja szabálytalanná válik, ez pedig hosszú távon homályos látáshoz vezet. Habár az állapot kezelhető, sok betegnek speciális kontaktlencsékre van szüksége az optimális látás eléréséhez, még a kezelés után is.

A keratoconus mellett a szaruhártyakopás is egy lehetséges következménye a szemdörzsölésnek.

A szaruhártyát borító vékony, átlátszó rétegen keletkező karcolás létrejöttében ugyanis több dolog is közrejátszhat, például az agresszív szemdörzsölés, de a szaruhártyát véletlenül megérintő köröm is kiválthatja. A horzsolás rendkívül fájdalmas, és általában homályos látást okoz.

A szem dörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat. Ez akkor fordul elő, amikor a dörzsölés a szem felszínén lévő kis eret megrepeszti, és a szem nagyon vörösnek tűnik. Bár riasztónak tűnhet, és érződhet is, a kötőhártyavérzés lényegében egy zúzódás a szem felszínén, és nem okoz tartós károsodást. Ez az állapot jellemzően egy-két héten belül beavatkozás nélkül elmúlik.

Végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya-gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utánajárni, mi lehet az oka.