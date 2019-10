Már trükkel sem lehet Google appokat tenni az új Huawei telefonokra

A Huawei két hete mutatta be a Mate 30 szériát, amik hardver és fotós szempontból kétségtelenül remek készülékek, de szoftveres oldalon akadnak olyan hiányosságok, amik sok felhasználót tántoríthatnak el a vásárlástól – arról nem is beszélve, hogy Magyarországon például nem is várható, hogy forgalomba kerülnek. Konkrétan arról van szó, hogy a telefonokon hiába fut az Android 10 nyílt forráskódján alapuló EMUI 10 kezelőfelület, egyik készülékre sem kerülhetnek fel az olyan licencalapú szoftverek, mint a Gmail, a Google Térkép, a YouTube vagy éppen a Play Áruház.

Persze az élelmes felhasználók már az első nap kiszúrták, hogy ez a korlátozás megkerülhető, és nagyjából 10 perc alatt megoldható, hogy a legújabb Huawei-telefonokon ott legyenek a megszokott Google-féle alkalmazások. Az erről cikkező portálok persze felhívták a figyelmet, hogy mindenkinek csak saját felelősségére ajánlott elvégezni a műveleteket, mert olyan hozzáféréseket is biztosítani kell a szoftvernek, amik biztonsági szempontól aggodalomra adhatnak okot.

A telepítéshez szükséges eszközt a kétes eredetű LZPlay.net kínai weboldalról lehetett letölteni, ám úgy tűnik, hogy már ezzel sem lehet trükközni a jövőben. Az Android Authority figyelt fel arra, hogy az LZPlay.net ugyanis elérhetetlenné vált.

A kínai oldal azután került a média szeme elé, hogy John Wu fejlesztő részletesen is leírta, miként működik az onnan elérhető eszköz. A szakember legutóbb arról posztolt október elsején, hogy az LZPlay néhány olyan androidos jogosultságot használ, amik csak a Huawei mobiljain érhetők el, köztük egy olyan engedély is, amivel lehetővé válik egyes appok rendszerszinű appokat telepítsenek. Wu szerint továbbá képtelenség, hogy a Huawei keze nincs benne az LZPlayen közzétett alternatív módszerben, mert olyan magasszintű jogosultságokat kér az eszköz, amiket csak a gyártó adhat ki digitális aláírással.

A Huawei később közleményben tudatta, hogy nincs köze az oldalhoz, Wu posztja után pár órával viszont a weboldal elérhetetenné vált. Amennyiben csak arról van szó, hogy a weboldalt lőtték le, az LZPlay appnak ettől függetlenül továbbra is működnie kéne a készülékeken, amelyekre telepítették, de a 9to5Google szerzője már nem tudott fizetni a Mate-mobilra applikált Google Pay-jel, ami arra utal, hogy az egész hátsó ajtót lezárták.

Annyi biztos, hogy mindez még kevés felhasználót érint, hiszen egyelőre csak Kínában jelent meg hivatalosan a mobil (ahol senki nem használ egyébként sem Google-appokat), az európai újságírók is onnan rendelték be. Aki pedig eddig fontolgatta, hogy az LZPlay által nyújtott alternatíva miatt mégis adna egy esélyt a mobilnak, úgy tűnik, jobb ha nem teszi.

(Kiemelt kép: AFP)