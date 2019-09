Most akkor van értelme megvenni a legújabb Huawei telefonokat?

Hónapok óta cikkezünk a szankciókról, amelyekkel az Egyesült Államok a Huaweit sújtja, de a felhasználók most először érezhetik, mit is jelent ez pontosan. A kínai gyártó bemutatta a legújabb okostelefonjait, amelyek hiába kiváló készülékek, Európában nem sok értelme van őket megvásárolni.

A Huawei múlt hét csütörtökön mutatta be hivatalosan a Mate 30, Mate 30 Pro és Mate 30 Porsche Design okostelefonokat, amik hardver és fotós szempontból kétségtelenül remek készülékek, de szoftveres oldalon akadnak olyan hiányosságok, ami sok felhasználót tántoríthat el a vásárlástól. Ezzel a kínai gyártó is tisztában van, amit alátámaszt, hogy a bemutatón az árak mellett nem közöltek pontos európai megjelenési dátumot, az előrendeléssel kapcsolatban sincsenek információk, sőt a Tech2 információ szerint Magyarországon például nem is várható, hogy a készülékek forgalomba kerülnek.

Androidos telefon Google-alkalmazások nélkül

Konkrétan arról van szó, hogy a telefonokon hiába fut az Android 10 nyílt forráskódján alapuló EMUI 10 kezelőfelület, egyik készülékre sem kerülhetnek fel az olyan licencalapú szoftverek, mint a Gmail, a Google Térkép, a YouTube vagy éppen a Play Áruház – utóbbi a legfontosabb, hiszen enélkül nem férünk hozzá az évek óta használt alkalmazásaink jelentős részéhez. Ennek oka a Donald Trump által az év első felében létrehozott fekete lista, ami tiltja az amerikai vállalatoknak, hogy üzletet kössenek a kínai Huawei-jel. Ebbe a körbe beletartozik a Google is, és amíg a gyártó már forgalomban lévő készülékeire ez a korlátozás nem vonatkozik (ezért lehet Android 10 és Google szoftvercsomag a P30 telefonokon), a szankciók bevezetése után gyártott/megjelentetett termékek már a tiltás alá esnek, így a Mate 30 széria modelljei is.

Ez a fejlemény már jó ideje tudható, és a tapasztaltabb felhasználók úgy készültek, hogy a Google-appok hiánya ellenére is beszerzik a telefont, és maguk telepítik a szükséges alkalmazásokat. Ez még egy mezei felhasználó számára sem lenne különösebben bonyolult feladat, a múlt heti bemutató óta ugyanakkor kicsit zavaros a helyzet: az XDA Developers portál például egy részletes cikkben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mate 30 telefonok felvértezése a Play Áruházzal és a többi fontos Google alkalmazással sokkal bonyolultabb feladat, mint azt sokan képzelik. A hétvége folyamán viszont a 9to5Google és az Android Central egyaránt előállt olyan videóval és útmutatóval, amivel nagyjából 10 perc alatt megoldható, hogy a legújabb Huawei-telefonokon ott legyenek a megszokott Google-féle alkalmazások.

Akik szemet vetettek a készülékre, azok fellélegezhetnek, de azzal érdemes tisztában lenni – és erre a videókat készítő portálok is felhívják a figyelmet –, hogy ez nem a hivatalos út, és mindenkinek a saját felelősségére kell elvégezni a szükséges műveleteket. Ezt azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert a videókban látható megoldáshoz szükséges telepítőt (ami elérhetővé teszi a telefonon a Play Áruházat) egy kínai oldalról kell letölteni, és a felhasználási feltételek között (aminek egy része kínaiul van) olyan hozzáféréseket kell biztosítani a szoftvernek, amik biztonsági szempontból aggodalomra adhatnak okot.

Ha viszont valaki vállalja a rizikót, akkor telepíteni tudja a Play Áruházat a Mate 30 telefonokra, majd ezen keresztül hozzáfér az összes többi alkalmazáshoz, ami alapból nem elérhető az említett telefonokon, ráadásul a beszámolók szerint az appok jelentős része működik. Eltérések viszont akadnak, hiszen amíg a 9to5Google arról számolt be, hogy még a Google Payt is működésre tudták bírni, addig az Android Central szerint ez az alkalmazás, és más DRM védett appok sem működtek rendesen a készüléken.

Azzal is fontos ugyanakkor tisztában lenni, hogy a két portál által végrehajtott műveletek ugyan jó eséllyel működni fognak a Kínából vásárolt Mate 30 készülékeken, de egyáltalán nem biztos, hogy a telepítés ugyanilyen eredménnyel zárul az Európában beszerzett modelleken. Ennek fényében, illetve annak tudatában, hogy honnan letölthető és milyen feltételekkel telepíthető a Play Áruházat elérhetővé tévő szoftvercsomag, a címben szereplő kérdésre az a válasz, hogy

egyelőre nincs sok értelme lecsapni a Mate 30 széria modelljeire.

Ha Európában és Magyarországon elérhetővé válik a termékcsalád, akkor típustól függően 240 – 330 ezer forintot kell fizetni értük, és ennyi pénzért – a mobilok kiváló képességeitől függetlenül – elvárható lenne, hogy a telefonon ott legyenek előre telepítve a Google legfontosabb alkalmazásai, és ne kelljen azokat komoly és jelentős veszélyeket rejtő szoftvermódosítással a készülékre telepíteni.

A Google-alkalmazások hiányáról a Huawei múlt heti bemutatóján és a sajtónak kiküldött közleményekben szó sem esett, de Richard Yu a rendezvényen nagyon röviden kitért arra, hogy a telefonokon nem használhatják a Google Mobile Servicest (a fenti megoldással ez telepíthető a telefonra), helyette a saját fejlesztésű HMS Core fut a telefonokon, és a jövőben rengeteget költenek majd arra, hogy minél több alkalmazás elérhető legyen ezen a rendszeren, így a saját alkalmazás-áruházukban is.

Yu ugyanakkor azt elfelejtette hozzátenni, hogy ez pontosan mit jelent: nemcsak azt, hogy nincsenek Google-alkalmazások a telefonon, de mindeközben egyáltalán nincs lehetőség arra, hogy legálisan és biztonságosan telepítsük őket, továbbá arra is minimális az esély, hogy a keresőóriás alkalmazásai felbukkanjanak a Huawei AppGallery nevű alkalmazásboltjában.

Utóbbi lehetőségről azt is érdemes tudni, hogy hiába található meg benne közel 50 000 alkalmazás már most, és hiába fektet a Huawei rengeteg pénzt abba, hogy az áruház szép lassan megteljen applikációkkal, így is évekbe telhet, mire az AppGallery akár csak megközelíti a Play Áruház felhozatalát. Arról nem is beszélve, hogy az amerikai fejlesztőket ugyanúgy érinti a szakció, mint a Google-t, így jelen pillanatban még az is kérdéses, hogy az Egyesült Államokban fejlesztett alkalmazások egyáltalán bekerülhetnek-e az alternatív áruház kínálatába.

Bármikor változhat a helyzet

A szoftveres hajcihőről persze érdemes tudni, hogy a helyzet bármikor megváltozhat, bár jelenleg semmi nem utal arra, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok eltörli a még mindig érvényben lévő szankciókat. Az egész ügy hátterében a Kína és az USA közt dúló kereskedelmi háború áll, és az amerikai elnök korábban ugyan beszélt arról, hogy visszavonja a korlátozást, a valóságban semmilyen lépés nem történt ez ügyben, mindössze a szankciókat követő haladékot hosszabbították meg újabb 90 nappal, de ez nem vonatozik az olyan frissen bemutatott készülékekre, mint a Mate 30 széria.

Ezért nem akarja Amerika, hogy a kínai Huawei uralja az 5G piacát Az Egyesült Államok mindent megtesz azért, hogy elérje: szövetségesei hozzá hasonlóan tiltsák ki a kínai vállalatot a következő generációs, 5G-s mobilhálózatok fejlesztéséből.

Ha valamilyen oknál fogva Trump (vagy az őt követő új elnök) visszavonná a tiltást, akkor a jelenlegi helyzet egyetlen szoftverfrissítéssel orvosolható lenne, a telefonok megkapnák a normális Android 10-et, Google alkalmazásokkal és mindennel, amit megszoktunk, ráadásul Richard Yu azt nyilatkozta, hogy mindössze egyetlen este leforgása alatt megvalósítható az átállás. A gond csak az, hogy tényleg semmilyen jel nem mutat arra, hogy ez megtörténik, több százezer forintot pedig nem igazán éri meg elkölteni abban bízva, hogy a szankciókat csak eltörlik valamikor a jövőben.

Nyitókép: Sven Hoppe / dpa / AFP