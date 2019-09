Gyönyörű képen, ahogy az űrhajó elhagyja a Földet

Gyönyörű fotót lőtt a NASA a Szojuz kilövésének második fázisáról: a képen jól látszik, ahogy az űrhajó áthalad a földi atmoszférán, és elhagyja a Földet. A Szojuzon a 61-es legénység tagjai utaztak a Nemzetközi Űrállomás felé: az amerikai Jessica Meir, az orosz Oleg Skripochka és az Egyesült Arab Emírségekből érkező Hazzaa Ali Almansoori. Az űrhajósok a jelenleg hattagú, az ISS-en állomásozó legénységhez csatlakoznak majd, akik között ott van a képet készítő Christina Koch is, akit együtt képeztek ki Jessica Meirrel.

A fotót az űrhajós Twitterre töltötte fel, azzal a kommentárral, hogy „Így néz ki az, amikor a legjobb barátnőd gyerekkori álma valóra válik”.

What it looks like from @Space_Station when your best friend achieves her lifelong dream to go to space. Caught the second stage in progress! We can’t wait to welcome you onboard, crew of Soyuz 61! pic.twitter.com/Ws7tInY58P

— Christina H Koch (@Astro_Christina) September 25, 2019