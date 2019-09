Új korszakot nyit a Wi-Fi 6, amit már az új iPhone-ok is támogatnak

Már 20 éve, hogy útjára indult a Wi-Fi szabvány az IoT térnyerésével, és az 5G bevezetésével pedig párhuzamosan elérkezik a Wi-Fi 6 ideje is. A kedd esti Apple eseményen az is elhangzott, hogy az iPhone 11 modellek már wifi 6 támogatással érkeznek a Broadcom chipjének köszönhetően, na de mit is takar ez az elnevezés? A Cisco közleménye szerint

az új szabvány akár négyszer nagyobb teljesítményre képes a régebbi hálózatoknál, kevésbé meríti le a csatlakoztatott eszközök akkumulátorait,

a késleltetés pedig jelentősen javult, ami lehetővé teszi a közel valós idejű használatot. A vállalat előrejelzése szerint 2022-re az adatforgalom nagyobb lesz, mint az internet elindítása óta eltelt 32 év alatt összesen.

Három év múlva pedig már 28 milliárd eszköz csatlakozik majd az internetre, amelyek közül számos berendezés (robotok, gyártósorok, orvosi és oktatási eszköz) vezeték nélküli hálózaton keresztül kommunikál majd. A Gartner jelentése azt vetíti előre, hogy 2020-ra az új IoT projektek 80%-a mobilnetre vagy vezeték nélküli hálózatokra épül majd. Ennek fényében jól érthető, hogy miért van szükség egy újragondolt vezeték nélküli szabványra, amely jobban igazodik a jelen és a jövő kihívásaihoz.

Az internet indulása óta minden hálózati sebességhez köthető ugrásnak komoly hatása volt a technológiai innovációra: a 4G megjelenése az okostelefonok forradalmát hozta el, az 5G és a Wi-Fi 6 pedig az üzleti életet fogja átformálni. A Cisco szakemberei szerint a két utóbbi technológia együtt fog megjelenni a felhasználók életében, és nem kizárják, hanem kiegészítik egymást.

Miért ez a neve?

Ugyan mindenki egyszerűen csak wifinek hívja a wifit a köznyelvben, számos szabvány létezik, amiknek a nevére nem csoda, ha nem emlékszik rögtön az átlagfelhasználó. Ott van például a WiFi 802.11n, vagy a Wi-Fi 802.11ac. Pedig ez fontos tudnivaló akkor, amikor például új routert választunk – hiszen nem biztos, hogy az eszköz támogatja a legmodernebb kapcsolatot. Jó hír, hogy a jövőben már nem kell megjegyeznünk a betűkből és számokból álló furcsa verziókat.

A következő generációs wifi már Wi-Fi 6 néven jön, ez jelöli azokat az eszközöket, amik támogatják a flancosabb néven Wi-Fi 802.11ax-es technológiát.

A Wi-Fi 5 pedig a 802.11ac, a Wi-Fi 4 pedig a 802.11n technológiát támogató eszközökre vonatkozik majd.

„Közel két évtizedig a felhasználóknak át kellett rágniuk magukat az elnevezési szabályokon ahhoz, hogy megtudják, eszközeik támogatják-e a legutóbbi szabványt. A Wi-Fi Alliance ezért bemutatja a Wi-Fi 6-ot, és egy új elnevezési sémát mutat be, hogy segítse az ipart és a wifi-felhasználókat is abban, hogy könnyebben megértsék a wifi-generációt, amit támogat az eszközük” – írta tavalyi közleményében a vezeték nélküli adatátviteli szabványt gondozó Wi-Fi Alliance szervezet.