Az Apple mutatja az új iPhone-okat

Az Apple már harmadik alkalommal választotta éves őszi keynote-jának helyszínéül a kaliforniai kampuszon található Steve Jobs színháztermet, ahol magyar idő szerint este hétkor kezdetét vette a rajongók körében csak „miseként” emlegetett bemutató. Az esemény előtti várakozás hangulatát nem lehetne túlfűtöttként jellemezni, mivel a korábban kiszivárgott információk alapján hatalmas meglepetésekkel nem készülnek idén a cupertinóiak, pedig az Apple-nek szüksége lenne egy újabb nagy durranásra iPhone-téren, hiszen egyre kevesebben hajlandóak pénzt adni a telefonjaikért. Na de mielőtt kihúznák a kalapból az újabb almás mobilt, más újdonságokkal paprikázzák fel a közönséget.

A cégvezér Tim Cook nyitóbeszéde mivel is kezdődhetett volna mással, minthogy hangot adjon a cég hitvallásának:

olyan eszközöket adni a felhasználók kezébe, amivel remek dolgokat művelhetnek.

Apple Arcade, Apple TV+

Az újdonságok sorát az App Store-ban külön fülről elérhető Apple Arcade nevű szolgáltatással kezdték, ami a világ első olyan játékszolgáltatása, ahol előfizetéssel lehet hozzáférni iPhone-on, iPaden, Macen és Apple TV-n játszható mobiljátékokhoz. Havidíjas konstrukcióban az egész kínálatból válogathat a felhasználó, ami minden hónapban új címekkel bővül. Ezek olyan exkluzív programok lesznek, amelyek más platformokon nem elérhetők.

A felhasználó ízlésének megfelelő szoftvereket ajánlórendszer válogatja ki, ezen felül pedig trailereket és más exkluzív tartalmakat is kapnak az előfizetők. A cég partnerei közt olyan nagyágyúk vannak, mint a Konami, vagy a Capcom, akiktől pár színes-szagos játékmenet videót is láthattunk a Frogger in Toy Town, Shinsekai: Into the Depths, a Sayonara Wild Hearts programokból. Érdemes hozzátenni, hogy az iOS 13 már támogatni fogja az Xbox One és a PlayStation 4 DualShock kontrollereit is.

A szolgáltatás szeptember 19-től válik elérhetővé több mint 150 országban, első körben 100 játszható címmel, 4,99 dolláros (kb. 1400 forint) havi díjjal, de az első hónap természetesen ingyenes lesz.

Ezután rögtön az Apple TV+ névre keresztelt streaming szolgáltatása került sorra, ami kvázi olyan mint a Netflix, csak az Apple saját gyártású sorozatait lehet majd nézni rajta. A szolgáltatás november elsejétől lesz elérhető több mint 100 országban havi 4,99 dollárért (kb. 1400 forint).

Új iPad!

Szerencsére nem kellett sokat várni az első fontosabb hardveres bejelentésre, ami nem más, mint tádámmm…. egy új iPad! Előtte még kiderült, hogy a legkelendőbb méret a 9,7 hüvelykes, a vásárlók 60 százaléka ekkorát választ első készüléknek.

A frissen bejelentett hetedik generációs eszköz külsőre szinte teljesen úgy néz ki, mint az előd, de immár egy 10,2 hüvelykes Retina kijelzővel büszkélkedik, egyébiránt 100 százalékban újrahasznosított alumíniumból öntötték ki. Belülre egy A10 Fusion lapka került, kapott Smart Connector csatlakozót is, amivel egy teljes méretű billentyűzet csatlakoztatható hozzá a kényelmesebb használatért. A szelfikamera 8 megapixeles, és adott a gigabites LTE támogatás is a gyors netezésért.

Az Apple Watch is lassan, biztosan halad előre

Szintén nem okozott nagy meglepetést, hogy jön a következő okosóra, az Apple Watch 5, ami végre egy régvárt fejlesztést is megkap:

az always-on kijelzőt,

aminek köszönhetően az olyan legfontosabb információk, mint az idő, vagy a dátum végre a számlap felélesztése nélkül is mindig láthatók lesznek.

Az LTPO panel dinamikusan választja ki a frissítés gyakoriságát, hogy kímélje a beépített akkumulátort. Beépültek új vészfunkciók is, több mint 150 ország sürgősségi hívószámai érhetők el az eszközről egy gombnyomással. Az új okosóra ezüst, arany és asztroszürke színekben érkezik alumíniumból, és lesz egy új fehér színű kerámia modell is, ahogy arról korábban is hallani lehetett. Az ára 399 dollárról kezdődik és szeptember 20-tól lesz kapható.

Két kamerával jön az olcsóbb iPhone 11

Viszonylag kevés időhúzással, a 45. percben bemutatkozott az iPhone XR utódjának szánt iPhone is,

aminek a végleges neve iPhone 11.

Az új almás mobilt olyan erős üveg védi, ami korábban okostelefont még soha – mondta Cook. Az előlapra 6,1 hüvelykes Liquid Retina panel került, külsőre pedig nem sok változás történt az elődhöz képest.

Nem úgy a hátlapon. Míg a tavalyi iPhone XR egyetlen 12 megapixeles széleslátószögű szenzort kapott, az iPhone 11-en már duálkamera-rendszer lövi a képeket. Egy 12 megapixeles széles látószögű (f/1,8), és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egységet (f/2.4) kapunk, utóbbi kétszeres optikai nagyítást tesz lehetővé.

Szoftver terén érkezik egy új éjszakai mód, amivel az almás cég igazodik a Google és a Samsung eszközeihez, a dedikált portré mód pedig már a kedves kisállatok fejét is felismeri. Adott a 4K videók rögzítése is 60fpssel, és persze van slomotion, timelapse, mi szem-szájnak ingere. Az előlapi szelfikamera 12 megapixeles, ultraszéles látószögű TrueDepth szenzor, ami egyben kiszolgálja a FaceID-azonosítást is.

Az Apple megalkotott egy új fogalmat is: jönnek a „slofie-k”, amik a slowmotionben rögzített szelfis videók – hogy ez mire lesz hasznos, azt nem tudjuk, legfeljebb arra, hogy nagyon vicces ábrázatot tudunk faragni magunknak.

A mobil belsejébe a cég házon belül fejlesztett A13 Bionic chipje kerül, ami a cég prezentált mérései szerint fürgébb, mint a Galaxy S10+-ba került Snapdragon 855, vagy a Huawei P30 Prót hajtó Kirin 980, ezért nem szerénykedtek ráaggatni a világ leggyorsabb mobilprocesszora jelzőt.

Színek terén viszont nagy a választék: lila, fehér, zöld, sárga, fekete és piros árnyalatokban lehet megvásárolni majd 699 dolláros (nettó 200 ezer forint) kezdőáron.

És hárommal az iPhone 11 Pro

A következő generációs, főattrakciónak szánt iPhone pedig az iPhone 11 Pro, ami két méretben is választható: kisebb, 5,8 hüvelykes, illetve 6,5 hüvelykes kivitelezésben (Max utótaggal). A két modell dizájn terén meglehetősen hasonlít a tavalyi iPhone XS-re és iPhone XS Maxra, egy fontos eltéréssel:

hátul itt is több a kamera, immár hárman vannak.

Tim Cook szavaival élve a prémium almás mobilt azoknak tervezték, akik „szofisztikált technológiára vágynak”.

Kapunk egy újfajta matt finist és új választható színeket: zöldet, asztroszürkét, ezüstöt és aranyat. A Super Retina XDR kijelzőként említett újfajta OLED panel akár 1200 nit maximális fényerőt is képes kisajtolni magából.

Ahogy az olcsóbb, sima iPhone 11-be, a Pro variánsba is az A13 Bionic chip kerül, és a cég erőteljesen hangsúlyozta a még fejlettebb mesterséges intelligenciát, ami természetesen a „ legjobb gépi tanulásos platform, ami valaha volt mobiltelefonban”. Mivel az algoritmusok a hatékonyabb energiakezelést is támogatják, ezért az 5,8 hüvelykes modell 4 órával több, míg a nagyobb Pro modell 5 órával több üzemidőt kínál az iPhone XS-hez képest. A mobilok mellé egy gyorsabb, 18 wattos töltőt is csomagolnak.

A legkiemelkedőbb fejlődés mégis a hátlapon történt. A készüléket elcsúfító kamerarendszer három szenzorból áll: egy 12 MP-es széleslátószögű és egy szintén 12 MP-es szuperszéles látószögű (120 fok) egységből, továbbá egy 12 MP-es telefotó egységből, ami négyszeres optikai zoomra képes. Ezek a készülékek már támogatják az éjszakai módot, illetve a Deep Fusion néven emlegetett képalkotási technikát, aminek lényege, hogy a szenzorok kilenc képet készítenek különböző expozíciókkal, majd a mesterséges intelligencia ezeket kombinálva alkotja meg a végső felvételt, amin a lehető legtöbb részlet jelenik meg a legkevesebb zajjal.

Az iPhone 11 Pro 999 dollártól (nettó 285 ezer forint) kezdődik, míg a méretesebb iPhone 11 Pro Maxért már 1099 dollárt (nettó 313 ezer forint) kell kicsengetni. Az előrendelés szeptember 13-án kezdődik, a mobilok pedig szeptember 20-tól lesznek kaphatók a boltokban az első körös országokban.

Cikkünk folyamatosan frissül….