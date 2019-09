Öngyilkos lett, miután szexuális zaklatással vádolták

Augusztus 31-én meghalt Alec Holowka, a Night in the Woods videojáték dizájnere, programozója és zeneszerzője, tudatta a Twitteren a fejlesztő testvére. Az időközben elérhetetlenné vált bejegyzés arra utalt, hogy Holowka a saját kezével vetett véget az életének, miután a héten szexuális zaklatással vádolták. Ezt követően a játékának kiadásáért felelős Infinite Fall megszakította a kapcsolatot a férfivel, törölték a következő projektjét és elhalasztották a Night in the Woods dobozos verziójának megjelenését.

Eileen Mary Holowka a gyászhír mellett azt is megosztotta, hogy testvére egész életében komoly mentális problémákkal, hangulat és személyiségzavarokkal küzdött, de állítása szerint az utóbbi időben már jobban volt, a héten történt események hatására ugyanakkor úgy érezte, hogy már túl sokat vesztett.

A hét során rengeteg női játékfejlesztő állt elő nyilvánosan olyan történetekkel, amikben elmesélték, hogy az évek során milyen formában zaklatták őket a kollégáik. Elsőként Nathalie Lawhead vádolta meg a The Elders Scrolls-játékok zeneszerzőjét, Jeremy Soule-t, hogy 2008-ban a közös munka során megerőszakolta. A blogposztot követően több női fejlesztő állt elő a saját történetével, köztük Zoe Quinn, aki – az azóta törölt – Twitter-profilján keresztült vádolta meg Holowkát szexuális zaklatással.