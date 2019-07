Megvannak a PlayStation Plus júniusi ingyen játékai

Szuper játékokat kínál ingyen augusztusban az xboxos Games with Gold

Bár korábban úgy tűnt, hogy a Star Wars Battlefront 2 és az EA Sports UFC 3 lesznek a PlayStation Plus augusztusi ingyen játékai, azóta kiderült, hogy félreértés történt, és a két programon megjelenő Free logo az EA Access PS4-es érkezését jelezte előre. Panaszra ugyanakkor nincs oka a PS Plus előfizetéssel rendelkező játékosoknak, ugyanis most már biztos, hogy augusztusban az őrülten jó Wipeout Omega Collection és a II. világháborús lövölde, a Sniper Elite 4 lesznek az ingyen letölthető programok.

A két program augusztus 6-tól tölthető le a PlayStation Networkön keresztül, ami egyben azt is jelenti, hogy a júliusi ingyenes programok, a Horizon Chase Turbo versenyjáték és a kiváló Detroit: Become Human addig még simán beszerezhetők, szóval ha valaki elfeledkezett volna róluk (és van PlayStation Plus előfizetése), még simán pótolhatja a mulasztását.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.