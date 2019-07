Úgy fest, hogy kiszivárogtak a PlayStation Plus augusztusi ingyen játékai

A Star Wars is lehet unalmas és átláthatatlanul zavaros

Hatalmas meglepetés a PlayStation Plus egyik júliusi ingyen játéka

Alig két hete, hogy kiderültek a PlayStation Plus előfizetéses szolgáltatás júliusi ingyen játékai, máris úgy tűnik, hogy jóval a hivatalos bejelentés előtt lehullott a lepel arról, hogy a Sony milyen ingyen játékokat fog kínálni augusztusban. Az információt a Glitched Africa egyik olvasója osztotta meg a portállal, méghozzá képek formájában, amin jól látszik, hogy a PlayStation Store-ban két játéknál is – ideiglenesen – megjelent az a Free logo, ami minden hónapban rákerül azokra a programokra, amik ingyen érhetők el a PS Plus keretében – ebből következik a feltételezés, hogy ezek lesznek az augusztusi címek.

A két játék pedig nem más, mint a Star Wars Battlefront 2 és EA Sports UFC 3, amik ugyanolyan viszonylag friss programok, mint a júliusi csomagban helyet kapó Detroit: Become Human. Az egyjátékos kampánnyal is rendelkező, de alapvetően online multiplayerre kihegyezett Battlefront 2 nagyjából két évvel ezelőtt került a boltokba, míg a ketrecharcos videojáték 2018 februárjában.

Habár az mindenképpen üdvös lenne, ha valóban ez a két program lenne a PS Plus augusztusi kínálata, ugyanakkor a szivárgást egyelőre még nem érdemes készpénznek venni, hiszen eleve már az némi gyanúra ad okot, hogy egyszerre két Electronic Arts által kiadott cím kerül az előfizetőkhöz.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.