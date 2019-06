A pedofiloknak is kedvez a YouTube algoritmusa

A YouTube számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy megóvják a gyerekeket az online zaklatástól, vagy pedofilok tevékenységeitől. A videómegosztó legutóbb arról beszélt, hogy a platformról el fogják távolítani az olyan félreérthető, szexuális töltetű ASMR-videókat, amikben kiskorúak szerepelnek, épp az ilyen aggodalmak miatt. (Hogy mik azok az ASMR-videók, arról itt írtunk bővebben.)

Mint kiderült, a videomegosztó tartalomajánló algoritmusa is kétélű fegyver. Ugyan kétségkívül hasznos dolog, mert az ízlésünknek megfelelő videókat listáz, de egyben kaput is nyit a gyerekeket lenge öltözetben ábrázoló videókat kereső pedofiloknak, egyes videók pedig gyorsabban terjednek ennek okán a közösségben – írja hosszas tényfeltáró cikkében a New York Times, amiben konkrét esetekről is olvasni lehet. Egy Christiane nevű édesanyát például megrémített az, hogy a medencében játszó kislányáról készült felvétel pár nap alatt több mint 400 ezer megtekintést kapott, ami elképesztően magas szám annak fényében, hogy egy teljesen átlagos családi videóról van szó.

A Harvard Berkman Klein Internet és Társadalom Központja nemrég kiadott egy tanulmányt is arról, mennyire veszélyes is a gyerektartalom a Youtube-on: a kísérletek szerint azok, akik hiányos öltözékű gyerekekről nézegetnek videókat, könnyen belekerülnek egy spirálba, és egyszerűen jutnak hozzá a következő hasonló videókhoz, mivel a Youtube automatikusan hasonlóakat ajánl nekik fel lejátszásra.

A YouTube hétfőn blogposztban foglalta össze az eddigi intézkedéseket, és közölte, hogy a jövőben még nagyobb fókuszt kap a kiskorúak védelme. Új szabályként bevezetik, hogy 13 éven aluliak csak akkor regisztrálhatnak a videómegosztóra, ha egy felnőtt is velük van, ha mégis megteszi, elveszíti a jogát az élő streamelésre.

Márciusban az verte ki a biztosítékot, hogy egyes készítők gyerekeknek szóló videós tartalmakban bújtattak el olyan rejtett üzeneteket, amik önmagukban való kártevésre bátorítják őket, és az is egyre láthatóbb jelenséggé vált, hogy pedofilhálózatok kommentelői tevékenykednek rendszerint a gyerekvideók alatt. A hír hallatára több jelentős üzleti partner visszavonta hirdetéseit a platformról, a YouTube erre válaszként közölte, hogy több intézkedést is eszközölnek ez ügyben, eléggé dramatikusakat is, például átmenetileg letiltották a hozzászólás lehetőségét az olyan videók alatt, amikben kiskorúak szerepelnek.