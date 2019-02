Jönnek a Samsung újabb csúcstévéi

A dél-koreai cég a Samsung European Forum kiállításon mutatta be legújabb QLED tévéit, amik között akadnak 65-98 col között 8K felbontásra képes modellek, illetve 43-82 colos méretekben elérhető 4K-s televíziók is. Az új termékek 2019 márciustól kezdve érkeznek Magyarországra.

A 2019-es kínálat kiemelt termékei közé tartoznak a QLED 8K, valamint a QLED 4K tévék. A 8K Q950R modelljei 65 colostól egészen 98 colos kivitelig érhetők el, míg a 4K Q90R, a Q85R, a Q80R, a Q70R és a Q60R modellek 43-tól 82 colos képernyőméretig terjednek.

A 2019-es QLED termékvonal összesen több mint 20 modellből áll.

A Samsung a hosszabb távú stratégiájának részeként a 2019-es kínálatban minden eddiginél több ultranagy TV érhető el. A HIS Markit által biztosított globális üzleti adatok alapján 2,1 millió 75 colos vagy nagyobb méretű TV került forgalomba 2018-ban, 2019-ben további 43 százalékos növekedés várható, így év végére 3 millió ultranagy televízió kerül a piacra. 2022-re ez a szám az 5,8 milliót is elérheti .

Nem űrtechnika, de kvantumpontok varázsolnak a nappaliban A különbség annyira szembetűnő, hogy még egy teljesen laikus tévénéző is azonnal észreveszi.

A Samsung elkötelezett a kvantumpöttyös megoldást használó QLED technológia mellett, és az új tévék kiterjesztett betekintési tartományt nyújtó technológiával érkeznek, ami megváltoztatja a kijelzőt alkotó panelek struktúráját, így a háttérvilágítás fénye egyenletesen oszlik el a képernyőn. A fejlesztésnek köszönhetően a QLED tévék mélyfekete árnyalatokkal és még szélesebb betekintési szöggel biztosítanak tűéles képeket. A 2019-es QLED tévék Direct Full Array technológiája lehetővé teszi a kontrasztarány még finomabban szabályozását, így a fekete még mélyebb lesz, anélkül, hogy a színek elmosódnának.

A 8K modellek mellet már az új 4K-s QLED készülékek is Quantum processzorral szerelték: a mesterséges intelligencia alapú felskálázási technológia segítségével a tévék optimalizálják az alacsonyabb felbontású tartalmak 4K képernyőkön történő megjelenítését. Nem csak az alacsonyabb felbontást (720p, 1080i, 1080p), de a színek élénkségét, a képminőséget és a hangot is képesek feljavítani minden jelentben.

A Samsung 2019-es QLED készülékei HDR10+ kompatibilisek. A HRD10+ technológia külön szabályozza az egyes jelenetek kontrasztját, így a világos jelenetek fényesebbek, a sötétek pedig még mélyebbek lesznek. A QLED 8K tévék támogatják már az új HDMI 2.1 (8K, 60P) szabványt is.

Az idei CES-en bejelentett iTunes Filmek és TV-műsorok applikációval a felhasználók már a Samsung tévéken is hozzáférhetnek meglévő iTunes könyvtárukhoz, kedvükre válogathatnak, valamint vásárolhatnak/kölcsönözhetnek tartalmakat. Az Apple AirPlay 2 támogatással pedig a felhazsnálók könnyedén elérhetik és megjeleníthetik a tévéiken az Apple eszközeiken tárolt tartalmakat. Sőt a 2019-es tévék az Amazon Alexa és Google Assistant szolgáltatásokkal is kompatibilisek lesznek, így a felhasználók akár hangvezérléssel is irányíthatják a készüléket.