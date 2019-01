Kijelzővel fedné le a kamerát a Samsung

A Samsung februárban megmutatkozó Galaxy S10 csúcsmobiljával kapcsolatban szinte hetente jönnek az újabb pletykák, legutóbb egy szerencsétlenül megválasztott illusztráció árulkodott arról, hogy tényleg kerülhet rá panelba épített kameralyuk. A megoldás eleganciáját az adja, hogy így nincs szükség notchra, sem kávára: az előlapi kamerák nem egy szenzorszigeten vagy a káván kapnak helyet, hanem konkrétan a kijelző sarkában, köszönhetően annak, hogy a képernyőből kivágtak egy részt a szenzoroknak.

A holland LetsGoDigital most kiszúrt egy Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) benyújtott szabadalmat, ami arról árulkodik, hogy a kamerakivágást sem hagyná kihasználatlanul a gyártó. A leírás egy olyan teljes kijelzős mobilt mutat be, amin egy „másodlagos kijelzőterület” is helyet kap, méghozzá az előlapi kamera felett, de úgy, hogy az nem akadályozza a kamera és más szenzorok működését.

Az apró kis kör alakú, átlátszó kijelzőterület felhasználási módjaira többféle kreatív lehetőséget is említ a gyártó. A lencsék körül megjelenő különféle színű fények mást-mást jelentenének: a lyuk körül felvillanó piros fény arra figyelmeztetne, hogy a kamera még nem kész a használatra, a felvillanó szívikon pedig a használatban lévő biometrikus szenzort jelezné. Emellett animációkat is képes lenne megjeleníteni, persze alacsonyabb felbontásban.

Kérdéses, hogy már a Samsung Galaxy S10-en láthatjuk-e a megoldást, hiszen a szabadalmak nem mindig válnak valósággá. Többen sem tartják kizártnak amiatt, hogy a Galaxy A8s-en is megfigyelhető egy fénykör a kamera körül, ami ugyan még nem változtatja a színét, és nincs is felette kijelzőterület, de már a szabadalomban leírt fejlesztés felé mutat. Az viszont, hogy a szabadalmat csak idén év elején védték le, arra utal, hogy egy ideig valószínűleg várnunk kell.