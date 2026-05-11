Rendkívüli lépést készítenek elő Kármán Andrásék a történelmi rekordhiány miatt

Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány – erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves hiánycél 91 százalékát.

Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója április 27-én a leköszönő kormány „csillagászati eredményeiről” beszélt, ám ebből jelenleg leginkább az látszik, hogy a költségvetési hiány a csillagos egekben van. Az idei évre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint. Április végéig a deficit elérte a 3850 milliárd forintot, vagyis az éves törvényi cél 91 százalékát – hangzott el az ATV műsorában.

Az előző kormány a költségvetési törvényben 3,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt, ezt időközben már 5 százalékra emelték. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor az államháztartási hiány az év végére akár 6,8 százalék is lehet. Az adatok a Fidesz-kormány Nemzetgazdasági Minisztériumának pénteki gyorstájékoztatójában szerepeltek.

A pontos adatokat az új, várhatóan kedden megalakuló kormány még nem látja.

„A rekordhiányt látjuk, a 91 százalékot az egész éves költségvetési hiányból, de nem tudjuk, hogy mi van még ott betárazva a tarsolyban. Ez majd akkor derül ki, amikor kormányra kerülünk, de nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták” – fogalmazott Kármán András.

A leendő pénzügyminiszter szerint a helyzet nehéz, de van tervük a költségvetési problémára:

„Elég felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel a Fidesz-kormány, nagyon nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani. Az első dolgunk lesz, hogy pontosan megnézzük a helyzetet, mert mindenféle számokat látni, és aztán egy új, felelős pótköltségvetést fogunk beterjeszteni az idei évre, és egészen más alapokon fogjuk megtervezni a jövő évi költségvetést.”

A bevételi oldalon aligha lesz mozgástér

Bod Péter Ákos közgazdász szerint a választások előtt általában meglódulnak a kiadások, de az idei hiány még így is rekordmagas.

A kiadások szaladtak el brutális mértékben az év első négy hónapjában, ezért a magyar történelem legnagyobb négyhavi deficitje összejött.

A volt jegybankelnök egyetért azzal, hogy szükség van pótköltségvetésre, vagyis arra, hogy az új Országgyűlés módosítsa a 2026-ra vonatkozó költségvetési törvényt. Szerinte az abban szereplő számok elszakadtak a valóságtól.

„Ezekkel a keretekkel nem mehet tovább egy halom folyamat. Hozzá kell nyúlni a bevételekhez, ott nagyon kicsi a mozgástér egy új kormánynak, adót nyilván nem tud, nem akar emelni. Megnézheti az állami vállalatok osztalékát, bár az a gyanúja az embernek, hogy ott nem sokat fog találni. A legnagyobb feladat nyilvánvalóan az, hogy a kiadási tételeket nézzék át, mégpedig igen-igen alaposan.”

A kormány a bevételek növelésével és a kiadások csökkentésével tudja optimalizálni a költségvetést, ugyanakkor ebben a piaci folyamatok is segíthetik – mondta az ATV-nek Büttl Ferenc közgazdász.

„Százmilliárd forintokra mérhető dologról beszélünk. Ha megnézzük például, hogyan alakult a forint árfolyama az elmúlt másfél hónapban, jelentősen erősödött az euróhoz képest. Az államadósság egy része devizaalapú államadósság, ennek például az a közvetlen következménye, hogy kevesebb pénzbe kerül kamatot kifizetni, és pár száz milliárd forintos mozgásteret biztosít.”